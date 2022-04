Supruga ukrajinskog predsjednika dala je veliki intervju CNN-u. Izjavila je kako nije samo ona meta Rusa, već da je svaki Ukrajinac meta.

Olena Zelenski, supruga ukrajinskog predsjednika Volodomira Zelenskog dala je veliki intervju CNN-u. Prva dama usredotočila se na humanitarni rad te podizanje globalne svijesti o patnjama Ukrajinaca.

Na pitanje kako se osjeća ona i njezina obitelj, odgovara: "Kao da hodamo po užetu - ako počnemo razmišljati kako to radimo, gubimo vrijeme i ravnotežu. Dakle, da biste izdržali, samo morate ići naprijed i raditi ono što radite. Tako se, koliko ja znam, drže i svi Ukrajinci", kaže.

Osjećam da smo bačeni godinama i desetljećima unatrag. Sada ne govorimo o zdravoj hrani djece u Ukrajini, već o hrani općenito. Riječ je o preživljavanju naše djece! Više ne raspravljamo, kao prije, koja je najbolja oprema za škole, u pitanju je obrazovanje milijuna djece. Ne možemo govoriti o zdravom načinu života za djecu, cilj broj jedan ih je s pasiti", navodi.

Prva dama iz dana u dan radi na podršci ukrajinskim ženama i djeci izbjeglicama. Kaže kako se i dalje evakuiraju civili i oni najugroženiji, djeca s rakom, osobe s invaliditetom i siročad. Evakuiraju se u zemlje koje pristaju prihvatiti ih na liječenje i rehabilitaciju. Glavna ruta prolazi kroz Poljsku, a iz Poljske u druge europske zemlje, kaže.

"Uvoze se inkubatori za podršku novorođenčadi u gradovima koje bombardiraju Rusi. U mnogim bolnicama nestaje struja, a životi djece su u opasnosti. Stoga su nam potrebni uređaji koji spašavaju živote bez prekida. Već su isporučena dva takva uređaja, a planirana je isporuka još osam inkubatora", dodaje.

Od početka rata, njezin suprug živi u uredu. Prvoj dami i djeci zabranjeno je ići tamo. Svojeg supruga nije vidjela mjesec dana.

"Više od mjesec dana komuniciramo samo telefonom".

Olena Zelenski proglašena je drugom najvećom metom ruskih snaga. "Iz nekog razloga stalno mi se postavlja ovo pitanje. Ali ako bolje pogledate, postaje jasno da je svaki Ukrajinac meta Rusa: svaka žena, svako dijete. Oni koji su neki dan poginuli od ruskog projektila dok su pokušavali evakuirati iz Kramatorska nisu bili članovi predsjedničke obitelji, bili su samo Ukrajinci. Dakle, cilj broj jedan za neprijatelja smo svi mi", ističe.

Imala je poruku za ruske majke i supruge. "Razina ruske propagande često se uspoređuje s Goebbelsovom propagandom tijekom Drugog svjetskog rata. Ali po mom mišljenju, još je jača, jer u Drugom svjetskom ratu nije bilo interneta i pristupa informacijama, kao što je sada.

Sada svi mogu vidjeti ratne zločine, na primjer, one koje su počinili Rusi u Buči, gdje su tijela civila vezanih ruku jednostavno ležala na ulicama. Ipak, problem je u tome što Rusi ne žele vidjeti ono što vidi cijeli svijet samo kako bi se osjećali ugodnije. Uostalom, lakše je reći kako je sve lažno i otići popiti kavu, nego čitati priču o određenoj osobi koja je stradala", kaže prva dama.

Olena Zelenska poslala poruku majkama ruskih vojnika: "Koja naknada može zamijeniti mrtvo dijete?"

Ističe kako je Ukrajina uvijek vjerovala u miran dijalog. "Ali kada se napad dogodio, nismo postali "uplašena gomila", kako se neprijatelj nadao. Ne. Postali smo organizirana zajednica.

Svi su se okupili da zaštite svoj dom. Vidim primjere svaki dan i nikad se ne umorim pisati o tome. Da, Ukrajinci su nevjerojatni", izjavila je za CNN.

I doista, puno pišem o našim ženama, jer njihovo sudjelovanje je posvuda - one su u oružanim snagama i obrambenim snagama, većina njih su u zdravstvu. I one su te koji djecu i obitelji odvode na sigurno. Primjerice, samo one mogu ići u inozemstvo. Dakle, njihova je uloga na neki način čak raznolikija od muške, ovo je više od jednakosti!", izjavila je prva dama Ukrajine.