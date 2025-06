Potres magnitude 1,3 zabilježen je u subotu u 22 sata u Zagrebu.

Kako javlja međunarodna stanica EMSC, epicentar je bio 7 kilometara sjeverozapadno od Zagreba, o podrhtavanje su osjetili brojni građani koji su svoja dojavili svjedočanstva.

"Lagana trešnja u Gračanima", "Remete, mali trzaj", "Tutnjava, malo je streslo u Markuševcu", "Ljuljanje par sekundi" javili su građani u subotu navečer.

"Puklo i zatreslo 5 sekundi", "Dobrano podrhtavanje", neka su od svjedočanstava prijavljenih na EMSC.

