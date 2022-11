Građani Hersona počeli su se evakuirati oko ponoći iz grada u kojem još traju žestoke borbe. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je kako je sad "očito da se ponovno ujedinjenje Rusije s Donbasom" trebalo dogoditi ranije.

Tijek događaja pratite u nastavku:

8:33 Rusija vjerojatno uklanja nuklearne bojeve glave sa zastarjelih nuklearnih krstarećih projektila i potom ih ispaljuje na Ukrajinu, objavila je u subotu britanska vojna obavještajna služba.

Britansko ministarstvo obrane priopćilo je da fotografije iz otvorenih izvora informacija pokazuju olupinu krstarećeg projektila lansiranog iz zraka na Ukrajinu, koji je izgleda kao da je projektil iz 1980-ih koji je bio naoružan nuklearnom bojevom glavom.

Upravo ta slika Britancima je jasan dokaz da Rusi polako ostaju bez projektila dugog dometa i da sa starih nuklearnih projektila uklanjaju nuklearne bojeve glave i ispaljuju ‘suhe‘ rakete.

Ministarstvo je dodalo da je bojeva glava vjerojatno zamijenjena balastom.

