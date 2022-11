Mnogi mladi liječnici umjesto odlaska u inozemstvo biraju Hrvatsku, a neki od njih odlaze tamo gdje su najpotrebniji, u mala i zabačena mjesta.

Za hitnu pomoć iz Grubišnog Polja nije bilo mira. Nakon kratkog poziva, pokret. Mladi tim iz spomenutog mjesta odlazi već na četvrtu intervenciju prije podneva.

Dok telefon ne zvoni, pojašnjava liječnik Filip Glavač, nakon iskustva u obiteljskoj medicini, želja za radom u hitnoj se ispunila. I umjesto Zagreba, odabrao je manje mjesto.

Mladi liječnici u selima - 4 Foto: DNEVNIK.hr

"Bila mi je velika želja doći u manje područje gdje liječnici moraju puno više razmišljati o tome gdje će s pacijentima jer bolnice nisu blizu. Ovo je trenutak u kojem ste vi sa svojim timom i sami i vi ste ti koji morate donijeti odluke, a to je uloga liječnika", pojašnjava Filip.

Četrdesetak minuta vožnje dalje, u Garešničkom Brestovcu, više od tisuću pacijenata godinama je čekalo novog liječnika. I dočekali su ga. Za ordinaciju doktora Emića stižu same pohvale.

"Sad imamo doktora i kako ne bih bio zadovoljan. Sretan sam. Prvi put sam sad kod njega i prvi je dojam odličan", kazao je Ilija, a sličnog je mišljenja i Dobrila: "Mijenjali su se stalno. Mlad je, zgodan. Super."

Mladi liječnici u selima - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Zadovoljstvo ne krije ni Božidar koji prepričava da su im dolazili umirovljeni liječnici na 4 sata pa su imali problema. "Čekali smo tri-četiri sata da dođemo do liječnika. Trebaju mladi ostati i ne bježati van", rekao je.

"Tu je ekipa, tu su prijatelji, obitelj..."

Odmah nakon fakulteta liječnik Borna Emić krenuo je s radom i ne razmišlja napustiti Hrvatsku. "Navikao sam na ovu našu okolinu i ljude. Sviđa mi se. Nisam baš za neke velike gradove. Tu je mirniji život. Tu je ekipa, tu su prijatelji, obitelj. Ne vidim razloga zašto ne bi išlo", objašnjava.

Mladi liječnici u selima - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Na područje Bjelovarsko-bilogorske županije u posljednja tri mjeseca stiglo je 12 mladih liječnika, njih desetero ravno s fakulteta. Ono što ih privlači su razne subvencije i riješeno stambeno pitanje, a na najudaljenijem naseljenom otoku svoj poziv živi još jedan mladi liječnik. Prva intervencija i odmah vatreno krštenje – infarkt, koji je, na sreću, završio s dobrim ishodom.

Beroš ne odustaje: Opet se traži kontrola radnog vremena liječnika, ravnatelji se još uvijek bore s jednim problemom

"Reforma neće ništa promijeniti. Za 5, 6 godina neće biti ni mene, ni ministra": Najviše negodovanja stiže s juga Hrvatske

"Nije mi neka situacija da me to zaplašilo da bih otišao s Lastova, već mi je taj slučaj ubrizgao novu energiju i elan. Svaki sljedeći put želite biti bolji i spremniji", kazao je mladi liječnik Fran Blažević koji je treći liječnik na tom otoku u posljednjih godinu dana, no za razliku od ostalih, planira ostati.

Više o mladim liječnicima koji su se odlučili za rad u manjim mjestima pogledajte u prilogu reporterke Dnevnika Nove TV Anje Perković.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.

Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.