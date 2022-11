Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko izjavio je u četvrtak navečer da neće slati svoju vojsku na područje Ukrajine jer to ne bi ništa riješilo.

7:50 Bivša njemačka kancelarka Angela Merkel rekla je da je željela uspostaviti europski format za razgovore koji bi uklučili i francuskog predsjednika Emmanuela Macrona te ruskog predsjednika Vladimira Putina kako bi se postiglo rješenje o o napetosti uz ukrajinsku granicu prije nego se povukla s dužnosti.

U razgovoru za časopis Der Spiegel Merkel je rekla da je pokušavala ustanoviti format ljeti 2021. godine.

"No nisam više imala autoritet da to poguram, jer u konačnici svi su znali: ona ujesen odlazi s dužnosti".

Merkel je svoj odlazak s dužnosti najavila mjesecima prije parlamentarnih izbora u rujnu u Njemačkoj. Sastavljanje koalicije potrajalo je i konačna primopredaja vlasti dogodila se u prosincu.

Rusija je invaziju na Ukrajinu počela 24. veljače, nešto više od dva mjeseca poslije.

U kolovozu 2021. Merkel je putovala u Moskvu što je bio njezin posljednji službeni posjet ruskoj prijestolnici, a za Der Spiegel otkrila je kako se tada osjećala.

"Taj osjećaj je bio potpuno jasan. Što se političke moći tiče vi ste gotovi. A Putinu je samo moć važna", rekla je.

Merkel je bila pokretač Normandijskog formata, okvira dogovorenog sredinom 2014. koji je obuhvatio Njemačku, Francusku, Rusiju i Ukrajinu nakon ruske aneksije ukrajinskog poluotoka Krima u veljači te godine.

Format je iznjedrio Sporazume iz Minska krajem 2014. te početkom 2015. koji nikada nisu bili potpuno primijenjeni.

Otkako je napustila dužnost kritičari spočitavaju bivšoj kancelarki da je Njemačku učinila previše ovisnom o ruskim energentima, posebno o plinu.

Prije odlaska s kancelarske dužnosti Merkelina vlada bila je pod snažnim pritiskom saveznika, ponajprije Sjedinjenih Država koje su tražile da prekine proces izdavanja dozvola za rad plinovoda ispod Baltičkog mora. Taj projekt je napušten otkako je počela ruska invazija.

7:11 Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko izjavio je u četvrtak navečer da neće slati svoju vojsku na područje Ukrajine jer to ne bi ništa riješilo, objavio je Sputnjik.

Lukašenko je bjeloruskim novinarima kazao kako neće uvoditi svoju vojsku u Ukrajinu jer za to nema potrebe. Istaknuo je da bi trenutno mogao, na tom području, aktivirati od 35 do 40 tisuća vojnika, no da to neće riješiti problem.

Rekao je i da SAD ne želi mirovne pregovore vezane uz situaciju u Ukrajini, kao i da se Amerikanci samo boje nuklearnog sukoba.

Po njemu SAD vlada preko Poljske i boji se isključivo nuklearnog oružja čije bi korištenje, tvrdi, krajnje uzavrelo situaciju.

Naglasio je i da treba razumno pregovarati, odnosno razgovarati o postizanju mira.

Nešto ranije istaknuo je da vodstvo Ukrajine treba poduzeti korake za okončanje rata, ako ne želi uništenje zemlje i smrt ogromnog broja ljudi.



