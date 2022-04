U tijeku je 57. dan ruske invazije nad Ukrajinom. Ruski predsjednik Vladimir Putin naredio je svojoj vojsci da otkaže planove za juriš na čeličanu Azovstal i izvijestio da su Rusi zauzeli Mariupolj.

Tijek događanja iz minute u minutu pratite u nastavku:

16:45 Ukrajina je na Twitteru objavila najnovije informacije o broju gubitaka koje je Rusija pretrpjela od početka rata. Od početka invazije ubijena je 21.000 ruskih vojnika, tvrde.

