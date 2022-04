Veliki požar izbio je na ruskom Institutu za zračno-prostornu obranu.

U ruskom gradu Tveru vatra guta zgradu Ministarstva obrane, točnije istraživački Institut za zračno-prostornu obranu.

"Prema preliminarnim podacima, ozlijeđeno je oko 30 osoba, jedna osoba je preminula. Istraživački institut razvio je teorije oružja za protuzračnu obranu i zračnu obranu. Požar je zahvatio površinu do 1000 četvornih metara", navodi SVTV NEWS.

NOW - Fire at a Russian air-space defense research institute in Tver. At least one dead, 14 injured.



The cause of the fire is unknown at this time.pic.twitter.com/tjsA8R9uAB