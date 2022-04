Premijer Andrej Plenković u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici komentirao je najnoviji ispad predsjednika Zorana Milanovića koji ga je u četvrtak nazvao udbaškim prištavskim elementom, sitnom huljom, ali i Apolonom.

Plenković se osvrnuo na izjave predsjednika - kaže da je riječ o dijareji.

"Riječ je o problemima koje ima, to neprestano buđenje iz vlastite relevantnosti, vrijeđanje Vlade, HDZ-a, mene, zapovjednika Tigrova i ministra branitelja. To je prešlo sve granice, pokidao je tako sve veze. Riječ je osobi koju su, nažalost, birači izabrali na izborima, ali štetu koju pričinja Hrvatskoj, nema granica. Snizio je političku kuluturu, od toga ćemo se godinama oporavljati. Uvjereni smo da ima ozbiljnih problema zbog kojih mu je potrebna stručna pomoć i savjet. Da li je on ruski agent? Jer ponovno je načinio štetu, iznio ocjene o Ukrajini - ne znam da li itko drugi u EU ima približno takve stavove. A da ne govorim o izavama o BiH u kojima govori da smo izdajnici", kazao je i dodao kako Milanović govori protiv interesa Hrvata u BiH.

Premijer kaže i da je Milanović na međunarodnoj razini irelevantan. Milanovića više nitko ne shvaća ozbiljno i ne zove nigdje jer čini samo štetu, smatra Plenković.

"Napravio nam je veliku štetu, mi kao vlada to popravljamo", rekao je premijer.

"Hrvati u BiH će samo od njega imati štete, ne i koristi. A ovo prorusko angažiranje koje slušamo od njega mjesecima, protiv Ukrajine, to je sramotno", rekao je.

"A o ovoj cijeloj operaciji koja je došla iz njegovog kruga, ovo o pomilovanju, on sad optužuje druge da su udbaši, da sam to ja, moj otac, a ne oni o kojima se tu radi", rekao je.

"Imamo jednu štetočinu, jednu sramotu, jedan karijes Pantovčaka", kazao je premijer i rekao da Vlada više s njim neće surađivati, to jest, nastavit će funkcionirati kao i do sad. Kaže kako su mostovi porušeni i dodaje kako je predsjednik nebitan za ekonomiju zemlje jer nije učinio ništa po tom pitanju.

"Neka nastavi u svom stilu dijareje s kojom je očito krenuo", kazao je premijer.

"Kad vam netko kaže da vam je otac koji je umro prije pet tjedana udbaš, tu više nema prostora za dijalog", rekao je Plenković.

"Mi smo znali s kim imamo posla. Nažalost, javnost to otkriva s vremenom", dodao je.

Predsjednik Zoran Milanović u četvrtak se ponovo obrušio na premijera Plenkovića. Nazvao ga je udbaškim prištavskim elementom, sitnom huljom, ali i Apolonom. Kaže da mu je čast da ga bojkotiraju i da nikada veća grupa probisvjeta i lopova nije vodila zemlju.

"Meni je čast da me takva ekipa bojkotira. Nažalost, došlo je do toga da sam ih morao nazvati bandom, što i jesu i za to su i osuđeni. Nakon toga što su rekli o generalima, što mi je preostalo? Da kažem da je to jedan utjecajni državnik? To je čovjek koji je jučer izjavio da je njegov utjecaj u Bruxellesu ogroman, a Milanović je štetočina. U redu, ako je tvoj utjecaj ogroman, zašto ga nisi iskoristio za Hrvate u BiH? Ili si lažov ili si izdajnik. Jer ako imaš utjecaja dok se tamo Hrvatima u BiH napijaju krvi, a ne radiš ništa, onda si izdajnik. I onda reći da sam ja uvrijedio Bošnjake izjavom o sapunu...", kazao je predsjednik.

Premijera je potom nazvao sitnom huljom. "Netko ti se mota oko kuće, pa se penje na krov, spušta kroz dimnjak....pa ti legne sa ženom, pa onda ga moraš razbiti. Ja sam šutio dok se šunjao oko kuće, sad je ovo katastrofa", napomenuo je.