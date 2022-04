Njemčka Vlada priprema plan prema kojem će omogućiti Ukrajini da se opskrbi oružjem iz istočne Europe, ali i tenkovima iz Slovenije. Slovenija u međuvremenu šuti.

Njemačka vlada, kritizirana zbog oklijevanja da isporuči Ukrajini teško naoružanje, priprema plan koji će omogućiti Ukrajini da se opskrbi takvim oružjem iz istočne Europe, uključivo tenkovima iz Slovenije, rekli su izvori za novinsku agenciju dpa.

Plan je odgovor na kritike upućene njemačkom kancelaru Olafu Scholzu, uključujući vodstvo u Kijev, Poljsku i njegove političke kolege, da se suzdržava pomoći Ukrajini snažnijim oružjem.

Premda Berlin sada šalje velike količine oružja i streljiva izravno Ukrajincima, tek treba odobriti isporuku tenkova ili ratnih zrakoplova iz Njemačke. Novi plan za slanje oružja Kijevu uključuje Sloveniju, partnera u NATO-u, rekli su izvori.

Slovenija će poslati velik broj svojih tenkova T-72 Ukrajini, a Njemačka će Sloveniji zauzvrat dati tenkove Marder i tenkove Fox koji imaju kotače.

Ministrica obrane Christine Lambrecht potvrdila je u četvrtak da će Njemačka uvježbati ukrajinske vojnike za korištenje oklopnih haubica. No one dolaze iz Nizozemske, a ne Njemačke. "Gdje možemo osigurati obuku, to ćemo i učiniti", rekla je.

Scholz je već pokrenuo još jedan plan za slanje teškog naoružanja Ukrajini ponudivši da će dati Kijevu novac da naruči oružje od njemačkih proizvođača. No popis dostupnog oružja ne uključuje tenkove, helikoptere i teško topništvo.

Slovenija bez komentara o oklopnjacima za Ukrajinu

U Sloveniji za sada nema službenih komentara o navodima njemačkih medija da je Berlin s Ljubljanom dogovorio aranžman po kojemu bi Ukrajini poslala svoja vojna oklopna vozila starije proizvodnje u zamjenu za suvremeniju njemačku tehniku.

Kako u četvrtak navodi Slovenska tiskovna agencija STA koja se poziva na strane agencije, Sloveniji je ponuđeno da oklopna vozila sovjetskog tipa pošalje u Ukrajinu, a za sebe bi tražila modernije naoružanje, uključivši tenkove Leopard 2 i oklopna vozila Puma i Boxer.

Slovensko ministarstvo obrane za STA je s time u svezi reklo da moguće dogovore o pošiljkama oružja u Ukrajinu ne mogu komentirati. Međutim, ministar obrane Matej Tonin potvrdio je da je s njemačkom kolegicom o tome razgovarao putem videoveze u srijedu.

Prema priopćenju ministarstva bilo je riječi o mogućnosti da savezničke države pomognu Ukrajini u njezinoj obrani od ruske agresije i pritom su razmatarne mogućnosti kako bi Njemačka i Slovenija mogle Ukrajini pomoći zajedničkim snagama.

"Razgovori o tome s njemačkom će se stranom nastaviti, a nakon što se donesu odluke o svemu će biti obaviještena javnost", objavilo je slovensko ministarstvo obrane.

Slovenski mediji prenijeli su da je slovenske vojne snage raspolažu određenom količinom konzerviranih moderniziranih tenkova jugoslavenske proizvodnje M-84 koji su zapravo suvremenija verzija tenka T-72 sovjetskog tipa, a takvim znaju upravljati i ukrajinski tenkisti.