Predsjednik Milanović daje izjavu nakon obilaska Klovićevih dvora. Premijera Plenkovića nazvao je udbaškim prištavskim elementom i Apolonom.

Predsjednik Zoran Milanović obišao je dvije izložbe postavljene u galeriji Klovićevi dvori, "Korijeni i krila : Vlaho Bukovac u Zagrebu, Cavtatu i Beču, 1893.-1903." te "Klimt u Rijeci – Ljubav, smrt, ekstaza".

Predsjednik Milanović daje izjavu nakon obilaska.

"Meni je čast da me takva ekipa bojkotira. Nažalost, došlo je do toga da sam ih morao nazvati bandom, što i jesu i za to su i osuđeni. Nakon toga što su rekli o generalima, što mi je preostalo? Da kažem da je to jedan utjecajni državnik. To je čovjek koji je jučer izjavio da je njegov utjecaj u Bruxellesu ogroman, a Milanović je štetočina. U redu, ako je tvoj utjecaj ogroman, zašto ga nisi iskoristio za Hrvate u BiH. Ili si lažov ili si izdajnik. Jer ako imaš utjecaja dok se tamo Hrvatima u BiH napijaju krvi, a ne radiš ništa, onda si izdajnik. I onda reći da sam ja uvrijedio Bošnjake izjavom o sapunu...", rekao je.

Premijera je potom nazvao sitnom huljom. "Netko ti se mota oko kuće, pa se penje na krov, spušta kroz dimnjak....pa ti legne sa ženom, pa onda ga moraš razbiti. Ja sam šutio dok se šunjao oko kuće, sad je ovo katastrofa", kazao je.

"Trebat će mi te nimfe da me malo raspolože", rekao je predsjednik komentirajući bojkot Vlade.

Ponovo je Plenkovića nazvao udbašem i kazao da ga je rasturio intelektualno nadmoćan i “kakav god da je” Nino Raspudić.

"Fućka se njemu za BiH Hrvate, pa zašto nismo tamo išli zajedno, da podijelimo štetočinstvo? Ne, on je pojeo kemijsku dok je razgovarao s Raspudićem. Da je bila tegla marmelade pred njim, pojeo bi je", rekao je.

Kazao je i da mu se fućka za njegov rejting u Bruxellesu, a komentirao je i suradnju i donošenje zakona.

"Ne možemo ni po zakonu ni Ustavu pismeno surađivati. On je udbaš. To nije Gotovina i nisu hrvatski mučenici. To je čovjek koji neće prezati ni od čega da drugoga oblati. Fućka se njemu za Hrvatsku i Hrvate u BiH, jer tu je imao posebnu potrebu naglasiti da sam štetočina", rekao je.

Imamo situaciju da se s BiH u međunarodnoj diplomaciji bave totalni bezveznjaci, ljudi koji stavljaju kvačice. I ako im na putu stoje neki Čović ili Dodik, njih zanima mogu li oni ti ispuniti neke svoje zadatke. Mi se nalazimo u opasnoj situaciji. Hrvatima se u BiH bave totalni bezveznjaci uz asistenciju hrvatskih izdajnika", rekao je Milanović.

Komentirao je svoj sutrašnji odlazak u Jasenovac. Kazao je da će sutra otići nevezano za odlazak Vlade, a onda ponovo sa Židovima

Kaže da ljudima iz Vlade nije mjesto u Jasenovcu.

"Oni u jednom trenutku ohrabruju ustašluke, daju podršku društvenom talogu kakav je Zekanović, a potom se prave liberalima", rekao je Milanović.

Napominje i kako Vlada već dvije godine "sluđuje" Hrvate u BiH, a da se Bosnom bave “bezveznjaci” iz briselske diplomacije koji stavljaju kvačice i koje ne zanima vrijednost nego jesu li ispunili svoje zadatke.

"Takvih sam se bezveznjaka nagledao. Stalo mi je i moram zaključiti da se nalazim u opasnoj istuaiji. Hrvatskom se u BiG bave potpuni bezveznjaci uz asistenicju hrvatskih izdajnika", kaže Milanović.

Na pitanje o suradnji i donošenju zakona, kaže da će on i dalje raditi po Ustavu.

"Kada to ne bi radio oni bi mogli podnijeti zahtjev za opoziv. Ja se držim Ustava", izjavio je.

O pismu i slučaja Mustača i Perkovića kaže: "Došlo je pismo, HDZ...došao je Tomo Medved....to su ljudi koje doslovno možeš vući ko prostitutke. Evo Ljubo Česić Rojs...on ima američke sankcije. Znate li to? Jel ga Tuđman odlikovao? Pa šta si učinio za čovjeka da mu se amerikanci skinu s kičme. Ja s potpisima generala nemam veze", ponovio je Milanović.

Ponovo se vratio na pitanje Hrvata u BiH. "Godinu dana vrištim, djeluje, doslovno blokiram na summitu NATO-a i računam ovo je važno. Ovi mi se rugaju, da bi prije tri tjedna nešto poduzeli", rekao je.

"Nikada veća grupa probisvijeta i lopova nije vodila ovu zemlju", rekao je. Kaže da je šutio da vidi "ima li kod tih ljudi imali decentnosti".

"Ja sam slušao što ti ljudi govore, ali da će probati na takav zvjerski način te generale...pa daj malo kredita..ne to je udbaški posao. Gotovina i ekipa kao da ne postoje".

Komentirao je i neimenovanja veleposlanika. "Neću dopustiti da se liste ambasadora formiraju u Alibabinoj pećini", izjavio je Milanović.

"Ja sam Plenkovića na to upozorio, jer mi se javio kad je bio u frci, kad su mu hapsili ministre. Ja sam rekao pa gdje si prijatelju, kako tata, kako baka, kako svi?", otkrio je predsjednik i nastavio:

"I ja sam ga upozorio da mu kod Banožića stoji na potpis papir za čovjeka koji ima svu proceduru, i to već mjesec dana. Ti ljudi bezočno uništavaju Hrvatsku", rekao je.

"Ne znam, vidim da je Gotovina udbaš, a Plenković nije.... 99% tog pisam je napisao Anto Nobilo, to rade odvjetnici. Za novac, iako nisam siguran da je ovdje primio novac. Meni je to došlo.. da mi je došlo od žene, ne bih to ni gledao. Ali došlo je od Gotovine, Čermaka, Krešića...", rekao je predsjednik.

"Da kaže Gotovini i Čermaku da su udbaši? Ne. HDZ-ovci su mene uvukli u ovo da bi profitirali", ustvrdio je Milanović.

"Onaj nesretni Sabo je gulio godinu dana u zatvoru za ništa. Očito je i Zekanoviću mjesto u barem azilu za zečeve, barem na godinu dana", rekao je.

"Ja ću razgovarati s generalima, pitati ih koji su njihovi motivi. Ali da će se taj udbaški prištavski element spustiti na tu razinu... a što je s generalima? Tko je njih prisilio na to? Nije lako napasti Gotovinu i Čermaka, koji je govorio u Kinu 1995. prije Tuđmana. Zato i je zaglavio u Haagu. I zato mi je jako drago kad mi lopovska stranka kaže da tu ima frajera koji su se obogatili. To je zavist", rekao je.

Dobit ćeš trostruko, prijatelju, poručio je predsjednik premijeru.

"Ne dam se uvući u tu priču. Netko će morati sutra položiti račune, tko je odgovoran za ovoliko smrti u Ukrajini. Jesu li krivi Ukrajinci ili oni koji su ih huškali na to? Ovo ne govori Putinov čovjek, nego čovjek kojem je interes Hrvatska. Danas je Kina testirala hipersonične rakete, to su one koje potapaju nosače avione. Sve se mijenja. Svakim danom sve manje pričamo o Ukrajincima. I mene proglašavaju ruskim čovjekom", rekao je Milanović.

"Ja ne gubim baš živce. Nikad nisam na rubu tahikardije, kao Plenković u jurišu na Grmoju u Saboru. Neću sigurno donijeti odluku uskoro jer to je priča veća od života. Nisam lagao ni kao premijer, nisam ni davao obećanja. Rekao sam da je to monarhistički instrument, tako je. Pismo su uputili na moje čuđenje, posebno me začudio Gotovina. Ako ih odbijem odmah, to nije fer. Vi ovdje sa mnom ne vidite Gotovinu i Čermaka. Hrvatski birači mene zanimaju. Ovo, Švabe, Bruxelles, to nimalo. Doživljavaju nas kao kvačicu. Neki dan je neki švapski lik rekao da sam ja nacionalist... gledam ga sažaljivo, kao budalu. Ako ako mi kažeš da sam ekstremni nacionalist, onda si imbecil", rekao je.

Kaže da sa "ovim predsjednikom Antifašista ne želi ići u Jasenovac", da se prodaje za dvije kave i da mu takvi ljudi ne trebaju. Sutra ću otići javno, ne tajno kao Kolinda. Ići ću sa Židovima, jer oni su najveće žrtve.

Izjava premijera

Premijer Plenković jučer je izjavio kako se prekida protokolarna suradnja s predsjednikom. Sukob između premijera i predsjednika ponovo se aktualizirao zbog slučaja Perković i Mustač. Milanović je Plenkovića nazvao gojencem, a ovaj njega karijesom s Pantovčaka.

Podsjetimo, Milanović je izjavio da nije inicijator pisma u kojem generali traže pomilovanje Josipa Perkovića i Zdravka Mustača, te se obrušio na HDZ i Andreja Plenkovića optuživši ih da su vezani za Udbu i poručio da je prvo pitanje rekonstrukcija Vlade.

Plenković je Milanovića nazvao patološkim lažljivcem, primitivcem i divljakom.

"Niti jedan ministar dok je ove Vlade neće s njim više ići na put. Bojkotirat ćemo ga u svakom smislu", poručio je premijer u svom odgovoru predsjedniku.