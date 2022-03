Ruski napad na Ukrajinu traje 26. dan. U Kijevu je u napadu pogođen trgovački centar. Poginulo je najmanje osam ljudi. Najavljen je novi policijski sat za grad, sve do srijede ujutro. Ukrajinci za odbili ultimatum Rusa da im predaju Mariupolj. Rusija i Ukrajina krenuli su u još jednu rundu progovora.

Nastavljena je nova runda pregovora.

Rusija je u noći pogodila trgovački centar u Kijevu, ubijeno je najmanje osam ljudi. Za grad je najavljen novi policijski sat.

Ukrajinci su odbili Rusima predati Mariupolj, granatiranje 300.000 stanovnika zarobljenih u skloništima je nastavljeno.

Otvoreno je osam humanitarnih koridora, niti jedan nije prema Mariupolju.

Kina je objavila da šalje humanitarnu pomoć Ukrajini.

Češki premijer Petr Fiala kazao je da Putin čini "ratne zločine u Ukrajini i da ga treba zaustaviti.

Stanje iz minute u minutu pratite u nastavku:

18:15 Objavljena je nova snimka napada ruskih vojnika na prosvjednike. Upotrijebili su šok granate te pucali po prosvjednicima u Hersonu na jugu zemlje, prenosi Reuters.

17:53 Najmanje osam osoba poginulo je nakon što je kasno u nedjelju granatiranje pogodilo trgovački centar u Kijevu, uništivši obližnje zgrade i ostavivši hrpu ruševina i olupina raširenih na nekoliko stotina metara.

17:48 Šef regionalne vojne uprave ukrajinske vlade u Donjecku rekao je u ponedjeljak da su grad Avdiivka i njegova okolna područja pogodila ruska zračna i topnička vatra.

Pavlo Kyrilenko je u izjavi na svom Telegram računu rekao da je najmanje jedan civil ubijen, a najmanje dvoje ozlijeđeno u nedavnim napadima, te da su zabilježena šteta od granatiranja i požari na 15 lokalnih adresa.

16:59 Ukrajina kaže da je oslobodila Makariv od ruskih snaga. Ako je istina, to se smatra značajnim s obzirom na stratešku važnost grada na glavnoj cesti prema Kijevu sa zapada.

Ukraine says it has taken Makaryv on Zhytomyr highway to the west of Kyiv. This is significant since it would signify Ukraine is potentially liberating important artery to city. — Oliver Carroll (@olliecarroll) March 21, 2022



16:49 Ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba pozvao je Kinu da odigra "važnu ulogu" u naporima za rješavanje sukoba u Ukrajini. "Ukrajinsko-kineski odnosi desetljećima se temelje na međusobnom poštovanju, razumijevanju i koristi. Dijelimo stav Pekinga o potrebi pronalaženja političkog rješenja za rat protiv Ukrajine i pozivamo Kinu kao globalnu silu da igra važnu ulogu u tim naporima", naveo je. For decades, the Ukrainian-Chinese relations have been based on mutual respect, understanding and benefit. We share Beijing’s position on the need to find a political solution to the war against Ukraine and call on China as a global power to play an important role in this effort. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 21, 2022

16:29 Ukrajinski pregovarač Mihajlo Podoljak objavio je na Twitteru da Rusija ustrajno pokušava pravno opravdati masovnu agresiju na Ukrajinu. "Priče o biolaboratorijima, nacističkim bataljonima, granatiranju Donjecka teškim topništvom s tisućama žrtava. Sve je to apsolutna laž, koju svijet odbacuje uživo gledajući rat." Russia is persistently trying to legally justify a massive aggression against 🇺🇦: stories about biolaboratories, Nazi battalions, shelling of Donetsk by heavy artillery with thousands of victims. All this is an absolute lie, which is rejected by the world watching the war live. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 21, 2022

16:06 Lesia Vasilenko izjavila je da ruske trupe u glavnom gradu Ukrajine "ubijaju civile iz blizine". U Kijevu je ponovno uveden policijski sat kako bi se civili zaštitili. #Kyiv goes into curfew at 20.00 until 07.00 Wednesday because #Russia troops are running rogue shooting civilians point blank. 36 hours of quiet: food stores, pharmacies and all else will be closed. People not allowed to leave buildings. What a time I chose to come back.. — Lesia Vasylenko (@lesiavasylenko) March 21, 2022

16:05 SAD je zabilježio povećanu rusku pomorsku aktivnost na sjeveru Crnog mora, izjavio je visoki američki obrambeni dužnosnik, piše CNN. Dužnosnik je rekao da SAD vjeruje da je dio granatiranja oko ukrajinskog grada Odese dolazio s tih ratnih brodova, ali da još uvijek nema naznaka neminovnog amfibijskog napada na Odesu. Rusija ima više od desetak ratnih brodova u sjevernom Crnom moru, uključujući amfibijske brodove, površinske borce, čistač mina i patrolne čamce, prema dužnosniku. 15:59 Slovenija se zalaže za jačanje ekonomskih sankcija protiv Ruske Federacije, uključujući i zabranu uvoza ruskih energenata u EU, kazao je u ponedjeljak slovenski ministar vanjskih poslova Anže Logar. 15:22 Rusko ministarstvo vanjskih poslova danas je pozvalo američkog veleposlanika i uručilo mu protesnu notu zbog zadnjih izjava američkog predsjednika. Priopćili su mu da su veze između SAD-a i Rusije na rubu prekida. Komentare američkog predsjednika Joea Bidena o ruskom Vladimiru Putinu nazvali su neprihvatljivim. Biden je Putina nazvao ratnim zločincem. 14:25 Ruski i ukrajinski mirovni pregovarači održali su devedesetominutni videopoziv, a radne skupine će se nastaviti sastajati tijekom dana, rekao je ukrajinski pregovarač. David Arahamia, član ukrajinskog tima kazao je da danas rade cijeli dan. Američka veleposlanica pri Ujedinjenim narodima Linda Thomas-Greenfield upozorila je da su male šanse za napredak u mirovnim pregovorima između Rusije i Ukrajine. "Podržali smo pregovore koje je predsjednik Zelenski pokušao s Rusima, a ja koristim riječ pokušao jer se čini da su pregovori jednostrani, a Rusi se nisu priklonili bilo kojoj mogućnosti za pregovorno i diplomatsko rješenje", rekla je. Analitičarka objasnila zašto je Putinu toliko važan Mariupolj: "To je njegova osveta..." Predstavljena internetska stranica Hrvatska za Ukrajinu: Detalji o socijalnoj i pravnoj pomoći, pravu na naknadu, zdravstvenoj zaštiti... 14:24 Zamjenica ukrajinskog premijera Irina Vereščuk rekla je da je napad na Mariupolj za ruskog predsjednika Vladimira Putina osobna stvar jer ga nije uspio zauzeti 2014., u vrijeme kada je Rusija anektirala poluotok Krim od Ukrajine. "Mislim da se Putin osobno sveti građanima Mariupolja. To je kolektivna kazna za njihovo odbijanje ruskog tutorstva", rekla je. Navodi kako napori da se s humanitarnim zalihama stigne do grada i dalje propadaju. "Da Putin to želi, mariupoljski humanitarni koridor bi već bio otvoren. Rusi uništavaju bolnice, kazalište u kojem su bili smještene izbjeglice, džamiju, crkve... ništa ih ne sprječava", dodala je Vereščuk. 14:21 Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je Europi uputio apel da zaustavi uništavanje Kijeva. "Sad je Kijev zatvoren. Šuti u iščekivanju nove sirene za zračni napad koja će ljude natjerati u skloništa", dodao je. U videu je pustio isječak sirene za zračni napad u trajanju od dvadesetak sekundi, nazvavši je zvukom koji Ukrajinci slušaju "satima, danima i tjednima". "Zvuk sirene je nešto s čime Ukrajinci žive, rade i pokušavaju spavati. Liječe svoje rane, rađaju bebe i umiru", dodao je. Što se događalo ranije tijekom dana pogledajte >>OVDJE. Stižu li nautičari za Uskrs? U nekim su hrvatskim lukama ruske jahte, o vlasnicima se puno ne priča