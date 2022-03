Ruski tabloid napravio je pogrešku i objavio navodne službene brojke poginulih ruskih vojnika u ratu s Ukrajinom, a pozvali su se na tamošnje ministarstvo obrane. Ubrzo su objavu i uklonili.

Komsomolskaja Pravda, ruski tabloid koji je povezan s Kremljom objavio je broj poginulih ruskih vojnika u ratu s Ukrajinom.

Naime, navodi se da je ozlijeđeno 16.153 ruskih vojnika, a poginulo je njih 9861. Kao izvor podataka navedeno je rusko ministarstvo obrane. No, zanimljivo je da ministarstvo takve podatke nije javno objavilo. Tabloid je nakon objave istu i uklonio, ali nedovoljno brzo.

Oštar istup Zelenskog o ultimatumu Rusije: "Što želite? Uništite nas sve. Ispunit ćemo to samo ako nas više ne bude"

UZNEMIRUJUĆE Objavljena nova snimka ruskog napada na prosvjednike u Hersonu, ljudi bježali u panici

Podsjetimo, službeni podaci Rusije navode da je do 2. ožujka poginulo 498 vojnika.

Komsomolskaya Pravda, the pro-Kremlin tabloid, says that according to Russian ministry of defense numbers, 9,861 Russian soldiers died in Ukraine and 16,153 were injured. The last official Russian KIA figure, on March 2, was 498. Fascinating that someone posted the leaked number. pic.twitter.com/LHrBWIQ49z