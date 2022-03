Ruska agresija na Ukrajinu ušla je u 26. dan. Mariupolj je i dalje pod granatama, a ukrajinska tužiteljica Irina Venediktova najavila je kako šest europskih zemalja počinje istraživati ruske ratne zločine. Počinje novi krug pregovora.

Rusija je postavila rok za predaju Mariupolja u 5 sati ujutro, Ukrajina je odbila predati grad.

Počinje novi krug pregovora zaraćenih strana.

U Sumiju curi amonijak iz tvornice kemikalija.

Izgubljena je veza s humanitarnim konvojem u regiji Harkiv. Pretpostavlja se da je ruska vojska zarobila konvoj.

Predsjednik Rusije Vladimir Putin navodno je "napokon pristao" na sastanak s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim.

Zelenski je rekao da je spreman na pregovore s Putinom te upozorio da, ako ti pregovori propadnu, rat između dvije države mogao bi se pretvoriti u novi svjetski rat.

8:32 Kinesko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da će njihov Crveni križ osigurati dodatnih 10 milijuna juana (cca 900.000 kuna) humanitarne pomoći Ukrajini. Odluka dolazi nakon upozorenja američkog predsjednika Joea Bidena o posljedicama za bilo kakvu pomoć koju bi Kina mogla dati Rusiji, piše Sky News.

8:26 Guverner područja Rivne Vitalij Koval rekao je da su ruske snage s dvije rakete pogodile gradske vojne poligone. Zasad nema informacija o žrtvama i šteti. Grad Rivne nalazi se 300 km zapadno od Kijeva.

8:12 Najmanje šest osoba ubijeno je u noćnom bombaškom napadu na trgovački centar u ukrajinskom glavnom gradu Kijevu. Šest tijela položeno je ispred trgovačkog centra Retroville u sjeverozapadnoj četvrti Podilski.

Aftermath of the #Russian missile attack on the "Retroville" shopping center in #Kyiv.

Zgradu od 10 katova pogodila je prije 23 sata snažna eksplozija, koja je uništila vozila na parkiralištu i ostavila krater širok nekoliko metara. Iz izgorjelog trgovačkog centra još se dimi, piše The Guardian.

7:58 Ukrajinska Državna služba za hitne situacije priopćila je da je zaustavljeno curenje amonijaka u tvornici kemikalija u Sumi.

The ammonia leak at the plant in #Sumy region has been eliminated, according to the State Emergency Service of #Ukraine.

Novi krug pregovora

7:52 Novi krug pregovora počinje tijekom jutra, a održat će se putem videoveze, kazao je savjetnik ukrajinskog predsjednika Mihajlo Podoljak. "Radne skupine obiju strana u posljednje su vrijeme intenzivno radile", rekao je.

Podoljak vjeruje da će razgovori s Moskvom o okončanju rata trajati nekoliko tjedana dulje, dodavši kako postoje znakovi da stajalište Moskve postaje "razumnije" i realnije. Moskva zahtijeva demilitarizaciju Ukrajine i neutralni status, priznanje samoproglašenih republika i aneksije Krima. Ukrajina je dosad pokazala spremnost na kompromis po pitanju neutralnosti, ali želi jača sigurnosna jamstva Zapada. Ukrajina nije popuštala u pogledu očuvanja teritorijalnog integriteta zemlje.

7:44 Kijev je i dalje primarni vojni cilj Rusije, priopćilo je Ministarstvo obrane Ujedinjenog Kraljevstva. Dodaju da se teške borbe nastavljaju sjeverno od Kijeva, iako je rusko napredovanje zaustavljeno.

"Snage koje su napredovale iz smjera Gostomela prema sjeverozapadu odbijene su žestokim ukrajinskim otporom. Glavnina ruskih snaga i dalje je više od 25 kilometara od središta grada. Oni će vjerojatno nastojati opkoliti grad tijekom sljedećih dana", napisali su.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 21 March 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/o31FnBRw3w



🇺🇦 #StandWithUkraine

U bombardiranju Kijeva poginulo najmanje pet osoba

7:25 Ruska vojska bombardirala je Kijev. U noći je gorio trgovački centar. Lokalne vlasti javljaju da je poginulo najmanje pet osoba.

Video of a shell hitting a shopping center. The explosion was incredibly strong, the wave blew out the windows in the neighboring houses.

Na terenu su hitne službe. Spasioci traže preživjele pod ruševinama.

❗️ Rescuers pulled a man out from under the rubble in #Kyiv.

7:19 Rusi su ukrali pet teretnih brodova sa žitom iz luke Berdjansk, piše The Kyiv Independent. Oleksandr Staruh, guverner regije Zaporižja, rekao je da su ukradeni brodovi prevozili desetke tisuća tona žita. Očevici kažu da su brodove ukrali ruski tegljači.

⚡️Russians steal five grain carriers from Berdyansk port.



Oleksandr Starukh, governor of Zaporizhzhia Oblast, said on March 21 that the stolen ships were carrying tens of thousands of tons of grain. Eyewitnesses say the ships were stolen by Russian tugboats.

Eksplozije pored obale Odese

7:12 Ukrajinska vojska jutros izvještava o topničkoj vatri u Odesi. Objavili su kratku snimku u kojoj se, tvrde, vidi serija eksplozija koja pogađa vodu duž obale. Lučki grad nalazi se na Crnom moru u južnoj Ukrajini.

Ранок в Одесі!

Рашисти роблять пристрілочні постріли!

6:45 Došlo je do curenja amonijaka u tvornici kemikalija u opkoljenom sjeveroistočnom gradu Sumiju, rekao je regionalni guverner Dmitro Živitskij. Upozorio da bi oni u krugu od pet kilometara od tvornice Sumihimprom trebali napustiti to područje jer je plin opasan, piše BBC.

"Kao rezultat ruskog neprijateljskog granatiranja, oštećen je tenk s amonijakom kapaciteta 50 tona", rekao je. Građanima je rečeno da dišu kroz zavoje od gaze natopljene limunskom kiselinom.

The ammonia tank with a capacity of 50 tons in the #Sumy region after #Russian shelling.

Ukrajina odbila predati Mariupolj

6:32 Rusija je vlastima Mariupolja dana rok do 5 sati po lokalnom vremenu za predaju grada. Rok je prošao, a Ukrajinci su odbili predati grad i odbaciti oružje. Lučki grad Mariupolj prije rata je bio dom za oko 450.000 ljudi. Pod gotovo stalnim napadom ruskih snaga je od početka ožujka. Rusi su u ultimatumu ponudili onima koji se predaju siguran izlaz iz grada, no jamstva nije bilo za one koji bi ostali, piše CNN.

Zamjenica ukrajinskog premijera Irina Vereščuk je kazala: "Ni o kakvim predajama i polaganju oružja ne može biti govora. O tome smo već obavijestili rusku stranu. Umjesto da gubite vrijeme na osam stranica pisma, samo otvorite humanitarni koridor". Ruski napadi doveli su grad do potpunog kolapsa u osnovnim uslugama - stanovnici nemaju plina, struje ni vode. Tijela poginulih leže po ulicama jer ih ili nema tko pokupiti ili ih je preopasno pokušati pokupiti.

6:00 Slovenski premijer Janez Janša u nedjelju navečer je objavio na Tweeteru da će Slovenija uskoro u Kijev vratiti diplomate.

Počela istraga ratnih zločina

23:20 Šest europskih zemalja počelo je istraživati ruske ratne zločine - prema navodima ukrajinske tužiteljice Irine Venediktove, radi se o Estoniji, Litvi, Njemačkoj, Poljskoj, Slovačkoj i Švedskoj. Ukrajina s tim zemljama radi na razmjeni informacija, objavio je Kyiv Independent.

⚡️6 European countries begin investigating Russian war crimes.



According to Ukraine's Prosecutor General Iryna Venediktova, they include Estonia, Lithuania, Germany, Poland, Slovakia, and Sweden. Ukraine is working with these countries to exchange "information and evidence."

21:55 Intenzivno rusko bombardiranje Mariupolja se nastavlja, kazao je u nedjelju regionalni guverner Pavlo Kirilenko.

"Nastavljaju s napadima. Bombardiranje, zračni napadi i pucnjava u gradu su konstantni. Sada se vode borbe, pucnjava, koja se odvija upravo u gradu", izjavio je BBC. Kirilenko je čelu regije Donjeck u kojoj se nalazi lučki grad.

21:15 Nakon što su ih ruske trupe držale kao taoce više od tri tjedna, 64 radnika nuklearne elektrane u nedjelju je napustilo Černobil, objavio je BBC.

