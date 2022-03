Putinu se spremaju nove sankcije, a koliko Rusija još može izdržati i što se mora dogoditi da rat prestane komentirao je za Dnevnik Nove TV vojni analitičar Ivica Mandić.

Dok ruske rakete padaju po ukrajinskim gradovima, šest europskih zemalja istražuje mogući ratni zločin. Američki predsjednik Joe Biden je Vladimira Putina otvoreno nazvao ratnim zločincem. Zbog toga je američkom veleposlaniku u Moskvi uručena prosvjedna nota

Europski ministri vanjskih poslova i obrane usvojili su 'Strateški kompas', viziju obrambenog razvoja Unije. Riječ je o dokumentu koji donosi političke i strateške smjernice o sigurnosti i obrani Europske unije tijekom sljedećih pet do deset godina.

Povratak u 19. stoljeće

Reporterka Dnevnika Nove TV Sabina Tandara Knezović razgovarala je s vojnim analitičarom Ivicom Mandićem o sankcijama Rusiji, Putinovom cilju, osvajanju Kijeva, ali i ruskom napadu na druge zemlje.

"Uskrata pristupa europskom tržištu 550 milijuna ljudi vezano za prodaju nafte i plina je svakako nešto što bi u potpunosti na koljena bacilo Rusiju. Indikativno je da je njegov predstavnik za tisak već unaprijed to govorio, da će Europa to platiti, a Amerika neće ništa platiti - to je jedan zanimljiv nastup da se ponovno unese razdor u saveznike. Od toga nema ništa. Samit je NATO-a, sastanak G7 i Europske unije i to je na stolu. Ta sankcija je nešto što će baciti rusku ekonomiju u 19. stoljeće", objasnio je.

Nema dovoljno obučenih vojnika

Nastavlja se granatiranje ukrajinskih gradova, Mariupolj je već danima na tapeti. "Prema Mariupolju se šalju desetine granata, ali nema pokreta snaga. Ruska vojska je tako iscrpljena da ne može nadoknaditi gubitke. Da ne bi bilo zabune - ruska vojska broji milijun i nešto ljudi, ali više obučenih od ovoga što je angažirano - nema. Možete napraviti određeni broj vojnika i dovesti da budu topovsko meso. Na niti jednom dijelu crte bojišnice nema milimetra pomaka", dodao je vojni analitičar.

I sada se prijeti Mariupolju, ali Mandić je rekao da je "srušena zgrada bolji zaklon nego ispravna". Najgore od svega je što će stradati civili. Ukrajinski vojnici imat će mnogo mogućnosti "nanositi stravične udare ruskim oružanim snagama", a u Hersonu se to već danas događa. Kada je u pitanju osvajanje Kijeva, Mandić kaže da to nije moguće.

"Ruske snage su ukopane i stoje na licu mjesta", dodao je.

Ukrajinci bruje o mogućoj likvidaciji Vladimira Putina, no je li to uopće moguće izvesti? "Zanimljivo će biti vidjeti to. Ne likvidacija nego gdje će se naći mjesto pregovora. To su veliki pritisci da se oni nađu. Pitanje je gdje će se Putin vratiti i hoće li se imati gdje vratiti. Očigledno, oni vode o tome računa. Hoće li ubiti ili ne - to je dio operacija da se izazove određena reakcija...", komentirao je.

Osvajanje Kijeva

"Apsolutno ne", kratko i jasno je odgovorio na pitanje može li Rusija napasti neku drugu zemlju. "Možete doći u poziciju kao u Ukrajini da postavite iza granice nekakve topove i da mlatite po nečemu. Imate li vi vojsku da uđe u taj teren, da pregleda svaku zgradu, kad je pregledate - krenete dalje. Ali iza sebe morate ostaviti vojsku jer će vam se ljudi vratiti, i vojnici. Takav pothvat bi dvostruko više vojnika zahtijevao, plus oni koji već jesu unutra. Potrebno je oko 600.000 ljudi da to napravite, a on ih naprosto nema. Osim barbarske uporabe topništva ili raketa, a s tim rušenjem ljudi će pobjeći, ali dokle? Možete li topništvom dobiti rat? E pa ne možete", naveo je Ivica Mandić.

"Tamo gdje ne dođe vojnik i nadzire prostor - to nije nešto što je vaše. Rusi ne nadziru prostor nego komunikacije u tom prostoru. Između ukrajinska vojska, pogotovo pukovnija Azov, im radi svašta iza leđa. Da bi nadzirali prostor trebate ogromne snage. Oni vojske za takvo što nemaju", zaključio je.

