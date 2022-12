Američki predsjednik Joe Biden rekao je u četvrtak da ne planira u skorije vrijeme kontaktirati Vladimira Putina, no da je u dogovoru sa saveznicima u NATO-u spreman razgovarati s ruskim predsjednikom ako on pokaže interes za okončavanje rata u Ukrajini.

Tijek događaja pratite u nastavku:

6:58 Mihajlo Podoljak, savjetnik ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, rekao je da je poginulo između 10.000 i 13.000 vojnika od početka ruske invazije.

Ukrajina rijetko daje brojke o žrtvama, a Podoljakove komentare nije potvrdila vojska te zemlje, piše BBC.

6:52 The Kyiv Independent prenosi objavu glasnogovornika ukrajinske Državne hitne službe u Harkovskoj regiji kako je jedan civil ozlijeđen nakon ruskog napada koji je oštetio neboder u selu Kluhino-Baškirivka, 42 kilometra istočno od Harkiva.

⚡️Russian forces shell Kharkiv Oblast.



One civilian is injured following Russia's attack that damaged a high-rise in the village of Kluhyno-Bashkyrivka, 42 kilometers east of Kharkiv, according to a spokesman for the Ukrainian State Emergency Service in Kharkiv Oblast.