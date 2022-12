Danas je 281. dan rata u Ukrajini, ukrajinski predsjednik Zelenski poručio je da je šest milijuna kućanstava bez struje, a Pentagon je najavio veliku pomoć.

Tijek događaja možete pratiti u nastavku:

08:56 Ukrajina priprema "strože protumjere" za rusko bombardiranje na prvim linijama, rekao je sinoć ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

U svom noćnom obraćanju, Zelenski je kazao da će ovi napadi biti snažniji od onih koji su ranije bili pokrenuti protiv snaga Vladimira Putina.

Dodao je: "Analiziramo namjere okupatora i pripremamo protumjere, oštrije protumjere nego što je sada slučaj."

08:45 Washington razmatra značajno proširenje obuke koju američka vojska pruža ukrajinskim vojnicima, reklo je više američkih dužnosnika za CNN.

To bi moglo dovesti do podučavanja čak 2500 ukrajinskih vojnika mjesečno u američkoj bazi u Njemačkoj, navodi se.

To ne bi označilo samo značajno povećanje broja Ukrajinaca koje obučava američka vojska, već i vrstu obuke koju u konačnici dobivaju.

08:40 Moskovsko bombardiranje kritične infrastrukture u Ukrajini "vjerojatno je prvi primjer" da Rusija "pokušava provesti ključnu komponentu svoje vojne doktrine", priopćilo je danas britansko ministarstvo obrane.

Rečeno je da je ovu doktrinu, Stratešku operaciju za uništenje kritično važnih ciljeva (SODCIT), usvojila ruska vojska "posljednjih godina".

Ali unatoč tome, Ministarstvo obrane kaže da je "njegova učinkovitost kao strategije vjerojatno oslabila jer je Rusija već potrošila velik dio svojih prikladnih projektila protiv taktičkih ciljeva".

Dodaje se: "Rusija je zamislila SODCIT kao korištenje projektila dugog dometa za napad na kritičnu nacionalnu infrastrukturu neprijateljske države, a ne na njene vojne snage, kako bi demoralizirala stanovništvo i naposljetku prisilila čelnike države na kapitulaciju.

