Ruski predsjednik Vladimir Putin se sastao s majkama koje su izgubile sinove u ratu u Ukrajini. Rekao im je da vodstvo države suosjeća s njihovom boli, ali i da ne žali zbog pokretanja "specijane vojne operacije".

Predsjednik Vladimir Putin se sastao s majkama vojnika koji su se borili u Ukrajini, rekavši im da on i cijelo rusko vodstvo dijeli njihovu patnju. Unaprijed snimljeni video na ruskoj državnoj televiziji objavljen je danas.

Prema podacima iz Sjedinjenih Američkih Država, u ratu u Ukrajini poginuli su ili ranjeni deseci tisuća vojnika s obje strane.

Sjedeći sa skupinom majki oko stola, Putin je rekao da Moskva dijeli bol onih koji su izgubili svoje sinove. "Želio bih da to znate, da ja osobno i cijelo vodstvo zemlje dijelimo vašu bol," rekao je Putin.

Ukrajinci ubili iranske vojne stručnjake na Krimu: "Ako surađuju s teroristima, moramo ih ubiti"

Dok je govorio teško je disao i kašljao. "Razumijemo da ništa ne može zamijeniti gubitak sina - posebno za majku." Zamolio ih je da ne vjeruju sve što čuju putem medija, tvrdeći da kruži puno lažnih vijesti.

Putin for the first time meets with wives and mothers of Russian soldiers after numerous pleas from families trying to return their relatives home, complaining about lack of basic goods and the abysmal conditions, and some cases of mothers storming enlistment offices. pic.twitter.com/pCTlH5sx5T