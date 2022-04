U tijeku je 54. dan ruske agresije na Ukrajinu. Nastavljaju se raketiranja diljem ukrajinskih gradova, a žrtve se još uvijek zbrajaju. Gradonačelnik Lavova optužio je Kremlj za genocid nakon što su u ponedjeljak četiri ruska projektila pala na grad.

Ukrajinski proruski političar Viktor Medvedčuk zatražio je od ruskog i ukrajinskog predsjednika da ga iskoriste u razmjeni s ukrajinskim braniteljima i stanovnicima opkoljenog južnog grada Mariupolja.

Sedam ljudi je poginulo, a 11 ozlijeđeno nakon što je Rusija izvela četiri raketna udara na grad Lavov.

Ruske snage bombardirale su čeličanu Azovstal.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov kritizirao je pristup Ukrajine mirovnim pregovorima.

Guverner ukrajinske regije Lugansk rekao je da su četiri civila ubijena dok su pokušavali pobjeći iz grada Kreminna.

Ukrajina i Rusija se drugi dan nisu uspjele dogovoriti oko humanitarnih konvoja za evakuaciju civila.

16:05 Ukrajinske oružane snage objavile su na Twitteru da je Google Maps otvorio prikaz ruskih vojnih i strateških objekata koji su prije bili zamračeni.

⚡️GOOGLE MAPS ВІДКРИВ ДОСТУП ДО ВІЙСЬКОВИХ ТА СТРАТЕГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ РОСІЇ.

⚡️GOOGLE MAPS ВІДКРИВ ДОСТУП ДО ВІЙСЬКОВИХ ТА СТРАТЕГІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ РОСІЇ.

Тепер кожен може побачити різноманітні російські пускові установки, шахти міжконтинентальних балістичних ракет, командні пункти та секретні полігони з роздільною здатністю близько до 0,5 метра на піксель.



16:01 Regionalni vojni guverner Maksim Kozitskij kazao je kako je među ozlijeđenima u današnjema napadu na Lavov i dijete, a ruske rakete pogodile su tri vojna objekta i auto-mehaničarsku radionicu, javlja The Guardian.

15:56 Ukrajinsko ministarstvo obrane je pozvalo Ruse da omogući humanitarne koridore iz Mariupolja i tamošnje tvornice Azovstal.

Moskva je ranije objavila da je preuzela kontrolu nad tim južnim lučkim gradom nakon gotovo dva mjeseca krvavih borbi.

Nakon što nije uspjela svladati ukrajinski otpor na sjeveru, ruska vojska je preusmjerila kopnenu ofenzivu na Donbas, istodobno pokrenuvši napade s velike udaljenosti na druge ciljeve, uključujući glavni grad Kijev.

Rusija je u subotu priopćila da ima kontrolu u urbanim područjima, a neki ukrajinski borci ostali su u čeličani Azovstal.

Zauzimanje Mariupolja, glavne luke u regiji Donbas, bila bi strateška nagrada za Rusiju, povezujući teritorij koji drže proruski separatisti na istoku s regijom Krim koja je anektirana Moskvi 2014. godine.

15:54 Ruska vojska u ponedjeljak je ušla u istočni grad Kreminu, a pod ukrajinskom paljbom je u obližnjem gradu Rubižneu, prenosi agencija France Presse, a ukrajinsko ministarstvo obrane je objavilo da je situacija u Mariupolju, luci na Azovskom moru koja je pod opsadom ruskih snaga, ekstremno teško, no da se grad još brani.

"Tijekom noći se dogodio velik napad", objavio je guverner Luhanska Sergej Hajdaj na svojoj Facebook stranici, dodavši kako je ruska vojska ušla u Kreminu s velikom količinom teškog naoružanja, a da su se Ukrajinci povukli na nove položaje.

Kremina je grad s oko 18 tisuća ljudi smješten na pola puta između Luhanska i Kramatorska, ukrajinske prijestolnice Donbasa i jedne od glavnih ruskih meta u regiji.

Grad je u blizini Rubižnea koji je u ponedjeljak pod intenzivnom ukrajinskom paljbom.

Čelnik proruskih separatista je 13. travnja objavio da Ukrajinci i dalje drže dio tog grada.

15:36 Ukrajina je ispunila pristupni obrazac koji označava početnu točku razgovora s Europskom unijom oko njenog pristupanja. Predsjednica europske komisije Ursula von der Leyen dostavila je obrazac Volodimiru Zelenskom prilikom svoje posjete Ukrajini 8. travnja, kako prenosi portal Euractiv. "Danas mogu reći da je Ukrajina ispunila dokument", izjavila je sinoć

15:00 Sergej Markov, politički komentator iz Moskve i bivši bliski savjetnik ruskog predsjednika Vladimira Putina, izjavio je za BBC da je ruska krstarica Moskva potonula nakon što ju je pogodio projektil koji je NATO u siječnju dostavio Ukrajini.

Tijekom intervjua na programu BBC Radija 4 'World at One' priznao je da je gubitak broda bio neuspjeh ruske vojske, ali da je to bilo zato što se Rusija borila ne samo protiv Ukrajine nego i protiv "koalicije" velikih država uključujući SAD.

Rusko ministarstvo obrane objavilo je malo informacija o tome kako je brod potonuo, tvrdeći da je šteta na brodu nastala tijekom nesreće.

Ukrajinska vlada, zajedno sa zapadnim obavještajnim dužnosnicima, kaže da je brod pogodilo nekoliko ukrajinskih projektila.

14:49 Rusi su objavili da su zauzeli grad Kremina u Luhanskoj oblasti, a oko kojeg su se jutros vodile žestoke, ulične borbe.

Serhij Hajdaj, vojni čelnik Luhanske oblasti, napisao je na Telegramu kako se "u ovom trenutku čini da je izgubljena kontrola nad Kreminom".

14:32 Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u nedjelju da Rusija želi "doslovno dokrajčiti i uništiti Donbas".

14:31 I ukrajinski dužnosnici i rusko Ministarstvo obrane izvijestili su o raširenoj vojnoj akciji i pojačanju borbi na istoku u posljednja 24 sata. Ukrajinski dužnosnici kažu da su snage koristile minobacače, topništvo i višecevne bacače raketa, dok je Rusija rekla da su njezine snage koristile precizne rakete iz zraka, javlja BBC.

14:30 Sedam ljudi je ubijeno, a 11 ozlijeđeno nakon što je Rusija lansirala najmanje četiri rakete na Lavov, rekao je regionalni vojni guverner Maksim Kozitskij. Najmanje jedna raketa pogodila je radionicu za popravak guma, prisiljavajući civile da napuste svoje domove.

13:58 Gradonačelnik Lavova optužio je Kremlj za genocid nakon što su u ponedjeljak četiri ruska projektila pala na grad na zapadu Ukrajine, usmrtivši sedam osoba, a ranivši najmanje 11.

Andrij Sadovji rekao je da u Ukrajini više nema "sigurnih" ili "nesigurnih" područja. "Ono što danas vidimo je genocid. To je namjerna akcija agresora da ubije mirne civile. Svi naši gradovi i sela su u istoj situaciji", rekao je.

13:55 Brodovima pod ruskom zastavom sada je zabranjen ulazak u luke u Belgiji, Bugarskoj i Italiji pod sankcijama EU-a, ali postoje mnoge iznimke, javlja BBC.

13:50 Ukrajinski proruski političar Viktor Medvedčuk, koji je uhićen prošlog tjedna, zatražio je od ruskog i ukrajinskog predsjednika da ga iskoriste u razmjeni s ukrajinskim braniteljima i stanovnicima opkoljenog južnog grada Mariupolja.

