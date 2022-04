Dramatičan je nedostatak lijekova i medicinske opreme u ukrajinskom gradu Odesi u koji dolazi većina ranjenih vojnika i civila. Reporterka Dnevnika Nove TV Matea Ćorić razgovarala je s dogradonačelnikom koji moli Hrvatsku za pomoć.

"Treba nam kontinuirana pomoć s lijekovima, hranom, higijenskim potrepštinama i opremom. Pomozite nam pripremiti se kako bismo se obranili i prehranili svoje obitelji", piše u pismu u kojem dogradonačelnik ukrajinskog grada Odese moli hrvatsku Vladu za pomoć. Za Dnevnik Nove TV kaže na terenu je velika nestašica.

"Nedostaje nam puno toga. Prvo i najvažnije trebaju nam lijekovi za liječenje vojnika i ranjenih civila jer mnogi od njih dolaze u Odesu na liječenje. Isto tako treba nam hrana s duljim rokom trajanja", kaže Sergij Tetjukin, zamjenik gradonačelnika Odese.

No s lijekovima postoji problem jer većina njih se izdaje na recept. Zato su apel uputili direktno na Vladu Republike Hrvatske.

"Tražili smo odobrenje Vlade jer znamo da su to posebni lijekovi. Razumijemo da se to može jedino odobriti na nacionalnoj razini", rekao je Tetjukin.

Malo mjesto za velika djela: Vojska volontera zasukala je rukave da pomogne Ukrajincima koji su kod njih pronašli novi dom

Odobrenje od Ministarstva zdravstva tražila je i udruga Forum budućnosti kako bi za Ukrajince osigurala nužne lijekove.

"Narkotici za narkoze pri operacijama, inzulini za štitnjaču, srčane bolesnike, za onkološke bolesnike", navela je Zrinka Vučinović iz Udruge forum budućnosti.

Nedostaje i medicinske opreme od gaza za teška krvarenja do otopine za liječenje opeklina. Odesa trenutačno nije na fronti, ali strahuje da bi uskoro mogla biti.

Reporterka Dnevnika Nove TV dogradonačelnika je pitala jesu li spremni za obranu grada.

Znakovita poruka pape Franje s Trga sv. Petra: "U nevjerici gledamo ovaj ratni Uskrs. Previše smo već vidjeli krvi i nasilja..."

"Da, naravno. Ljudi u Ukrajini, uključujući i ovdje u našem gradu Odesi, ujedinjeni su kao nikada prije. Vjerujemo u svoju pobjedu i spremni smo odgovoriti na taj napad", kazao je.

Ohrabrila ih je i vijest o potapanju ruskog ratnog broda.

"Za nas je to i moralna i vojna pobjeda jer to je bio glavni ratni brod u Crnom moru. To je bila odlična prilika za nas da smanjimo mogućnost ulaska ruskih snaga u Odesu", rekao je Tetjukin.

Treći po veličini ukrajinski grad za njih je od strateške vojne i ekonomske važnosti jer bez njega bili bi odsječni od svjetskog mora.

