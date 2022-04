Rusko ministarstvo obrane objavilo je u četvrtak da je raketna krstarica Moskva, glavni brod ruske Crnomorske flote, potonuo dok je tegljen u luku po olujnom vremenu zbog eksplozije i požara, objavile su ruske novinske agencije. Naime, Ukrajinci su ga gađali projektilima.

Društvenim mrežama se širi fotografija na kojoj je navodno ruski brod Moskva kojeg su Ukrajinci potopili.

Podsjetimo, Rusko ministarstvo obrane ranije je u četvrtak objavilo da je brod iz sovjetskog doba teško oštećen u požaru. Kijev navodi da je do požara došlo nakon što su ukrajinske snage ispalile projektil na taj brod.

SAD je objavio da je potopljena ruska raketna krstarica pogođena dvjema ukrajinskim raketama, rekao je u petak viši američki dužnosnik.

Another photo of the Moskva pic.twitter.com/251AOogyKB — OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 17, 2022



Zasad još nije dokazana autentičnost objavljene fotografije, no vojni stručnjaci, među kojima je i Rob Lee, doktorand na Odsjeku za ratne studije na King’s Collegeu u Londonu, smatra da fotografija djeluje autentično.

Looks like a legit photo of the Moskva after it was struck by Ukrainian Neptun anti-ship missiles. https://t.co/oVYDySpcd8 — Rob Lee (@RALee85) April 17, 2022



Ruske novine Novaja Gazeta objavile su razgovor s majkom jednog mornara s Moskve, koja tvrdi da se čula sa sinom i da joj je prepričao da je brod pogođen s tri projektila iz smjera Ukrajine.

Ruske vlasti rekle su da je svih 510 članova posade krstarice Moskva evakuirano s krstarice što bi ukazivalo na to da je brod napušten u relativno kontroliranim uvjetima, odnosno da nije stradao od raketa jer bi u tom slučaju sigurno došlo do gubitaka među posadom.

First footage of the rescued Moskva crew in Sevastopol. No information yet regarding casualties pic.twitter.com/OSSOVHHNg2 — Pjotr Sauer (@PjotrSauer) April 16, 2022



Raketna krstarica Moskva, klase Slava, bila je treće najveće plovilo u aktivnoj ruskoj floti i jedno od njezinih najteže branjenih sredstava, rekao je za BBC pomorski stručnjak Jonathan Bentham s Međunarodnog instituta za strateške studije.

Krstarica je bila opremljena troslojnim sustavom protuzračne obrane koji mu je, ako je ispravno funkcionirao, trebao dati tri prilike za obranu od napada projektila Neptun.

Uz raketnu obranu srednjeg i kratkog dometa, obrana je uključivala i šest sustava radarski kontroliranih protuzrakoplovnih topova velike brzine (CIWS) kao posljednje sredstvo proturaketne obrane.

Raketna krstarica Moskva je drugi veliki ratni brod za koji se zna da je pretrpio ozbiljna oštećenja od početka rata. U ožujku Ukrajina je priopćila da je uništila veliki desantni brod Orsk, u Azovskom moru.



