Danas je 84. dan rata u Ukrajini. Rusko Ministarstvo vanjskih poslova protjeralo je diplomate iz Francuske, Italije i Španjolske. Finska i Švedska podnijele su službene zahtjeve za ulaz u NATO savez. Objavljeni su novi podaci o ruskim vojnim gubicima, a glasnogovornica ruskog Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova poslala još jednu prijetnju Europskoj uniji.

Tijek događaja iz minute u minutu pratite u nastavku:

16:57 Turska zaustavila pristupne pregovore za proširenje Sjevernoatlantskog saveza. Više pročitajte >>OVDJE.

16:16 Ruski vojnik, Vadim Shishimarin, kojem se sudi za ratne zločine u Ukrajini priznao je krivnju za ubojstvo nenaoružanog civila.

Prijeti mu doživotni zatvor nakon što je priznao da je nekoliko dana nakon početka invazije ubio nenaoružanog 62-godišnjeg civila.

Tužitelji kažu da bi moglo uslijediti još suđenja, nakon identificiranja potencijalnih zločina koje su počinile ruske snage.

Njegov zapovjednik mu je navodno rekao da ubije čovjeka, nenaoružanog civila, jer se bojao da bi žrtva mogla odati položaj ruskih snaga.

15:36 Bruxelles predlaže "novu izvanrednu makrofinancijsku pomoć" Ukrajini koja bi mogla dosegnuti "9 milijarda eura u 2022." godini, objavila je danas predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.

We will continue to be by Ukraine's side - throughout this war and when they start rebuilding.



We are proposing new macro-financial assistance for Ukraine of up to €9 billion in 2022. pic.twitter.com/zC1dTTq49o