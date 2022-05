Danas je 84. dan rata u Ukrajini. Dužnosnici američkog ministarstva financija objavili su u utorak da planiraju na ovotjednom sastanku ministara financija skupine G7 predložiti da europske zemlje uvedu carine na uvoz ruske nafte, što bi bila brža alternativa od uvođenja potpunog naftnog embarga.

Tijek događaja iz minute u minutu pratite u nastavku:

7:53 Ukrajinska vojska kaže da ruske snage nastavljaju s raketnim napadima na vojne ciljeve i civile diljem Ukrajine. U Mariupolju, Rusi blokiraju jedinice u čeličani Azovstal. Ruske snage napadaju u Donjecku, te nastavljaju granatirati pogranična područja Černihiv i Sumy.

7:48 Ruska vojska navodno drži više od 3000 civila iz Mariupolja u bivšoj kaznenoj koloniji u regiji Donjeck u istočnoj Ukrajini.

Ukrajinska pravobraniteljica za ljudska prava Ljudmila Denisova rekla je da je među zarobljenima oko 30 volontera koji su gradu dostavljali humanitarnu pomoć. Dodala je da je većina civila zatvorena mjesec dana, dok su neki vojnici i policajci zatvoreni već dva mjeseca, javlja Sky News.

7:46 Britansko ministarstvo obrane objavilo je najnovije obavještajne podatke. Ističu "značajne ruske probleme s resursima u Ukrajini", za koje kaže da "vjerojatno doprinose neujedinjenom zapovjedništvu koje nastavlja ometati ruske operacije".

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 18 May 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/7wf7eAl1Pc



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/EDgWj6lYbl