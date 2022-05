Predsjednik Zoran Milanović održava izvanrednu konferenciju za medije. Tema je ulazak Švedske i Finske u NATO savez. Plenkovića je ponovo optužio da zbog ambicija radi kompromise. "Ne želim da kao zadnji kukavelj kleknemo", kazao je predsjednik koji ostaje pri svom stajalištu o uvjetovanju pristupa Finske i Švedske NATO-u reformom izbornog zakona u BiH.

U tijeku je konferencija za medije predsjednika Zorana Milanovića. Predsjednik je komentirao ulazak Švedske i Finske u NATO savez te poručio da i dalje ostaje pri svom stajalištu o uvjetovanju pristupa Finske i Švedske NATO-u reformom izbornog zakona u BiH.

"Sastalo se Sjevernoatlantsko vijeće, ali nisu ništa danas odlučili jer je Turska protiv. Zato danas NATO nije donio nikakvu odluku. Zbog Turske. Onima koji to ne žele vidjeti, da vide kako se ponašaju države koji brinu o svojim interesima", rekao je Milanović. "Jel itko razgovarao s Turskom, jel se švedska premijerka javila turskom predsjedniku? Očito nije, jer su u groznim odnosima i onda pet minuta do 12 Turci kažu, ne, ne ne gledamo pozitivno na to...

Ne znam što će se iz toga izroditi, jel uopće moguće da Švedska zadovolji uvjete Turske. Pristane li Švedska na uvjete Turske, to više neće biti ista država. Turska sigurno neće ustati od stola bez da nešto dobije", poručio je Milanović.

"Kako se ponaša Hrvatska? Turska traži od Švedske i Finske stvari koje njoj odgovaraju, tu je i komplicirani odnos prema Rusiji..., sve je to jedan kompleks izvan koji mi kao Hrvatska živimo. Rat u Ukrajini se događa, mi imamo svoje probleme, uništavanje Ustavnog suda...Ovo nije dobro što se događa, a opet je dobro da onima koji ne vide što radi Plenković, konačno shvate kako se države trebaju ponašati", poručio je.

"Hrvate se u BiH izravno i sustavno već godinama uništava. U tome pomažu Plenković i njegovi... Kad predlažem da se nađemo i da u skladu s hrvatskim ustavom raspravimo, onda deset dana nema odgovora. Ništa. Muk. Gdje se možemo dogovoriti? Na sjednici Vijeća za nacionalnu sigurnost. Što mi preostaje nego da napišem instrukciju hrvatskom ambasadoru, da ga dovodim u neugodnu situaciju. I napisat ću mu instrukciju.

I do zadnjeg trenutka ću govoriti da je zadnja odluka na Saboru koji može i ne mora dići ruku protiv pristupa i to ne bi bio čin protiv Finske i Švedske već čin za Hrvatsku. Ratificiramo li to bez ispaljenog krika, mi smo prodali obiteljsko srebro, koji nam se događa na Uni, 50, 60 kilometara od Zagreba", izjavio je Milanović.

Ponovo je opleo po Plenkoviću. Očekujem da kaže: "Ja se ne pokušavam ugraditi na mjesto predsjednika Europskog Vijeća, to nek kaže.....onda ću se još više pitati što stoji na puti i zašto ne? Zašto lažeš ljude u BiH da se boriš za njih?", upitao je Milanović.

Rekao je da Plenković mora biti hiperservilan da bi se dočepao visoke pozicije unutar EK.

"Plenković je premijer male države, dopušta da ju razvlače kao bludnicu po cesti. Ako meni prijeti blamaža, spreman sam na 10 puta veću blamažu. Rekao sam da mi je važnija zanoktica Hrvata u BiH nego cijela rusko-finska granica. Neka mi netko kaže što tu prijeti Hrvatskoj. Schengen? Mi možemo živjeti bez Schengena, ali nećemo. Schengen ili opstanak Hrvata u BiH, to je pitanje epohe. Kad je trbalo braniti Hrvatsku, zajedno smo je branili, tad je bilo drugo vrijeme. … Di je bio Plenković tad? Da bi komentirao Antu Gotovinu, Čermaka i druge koji su branili Hrvatsku, što je on dao?", pita se predsjednik.

Ja sam sebični zastupnik hrvatskih interesa, rekao je i poručio da Hrvatska mora biti jedinstvena i da sve moraju raspraviti na sjednici Vijeća za nacionalnu sigurnost.

"Meni je zanoktica Hrvata u BiH važnija deset puta od Finske", ponovo je rekao.

Na pitanje je li spreman nazvati premijera, kazao je da mu je pisao, da će pisati i NATO savezu, ali Plenkovića ne misli nazvati. Pisat će i ambasadoru.

Plenkovića je ponovo nazvao izdajnikom. "Ne znam kako će to završiti". Na pitanje može li ovo naštetiti međunarodnom ugledu Hrvatske, odgovara: "Izdajnik!".

"Pitajte premijera jel Plenković cilja na dvije pozicije unutar EU? Pitajte ga, jel on neće biti vječito predsjednik HDZ-a, svrgnut će ga. Kako drugačije objasniti ovo loptanje Hrvata u BiH", kazao je.

Komentirao je svoj stav o ukidanju Ustavnog suda.

"Ja sam sudjelovao u pisanju Ustava, za razliku od Sanje Barić. Što je izjavila, da pišem Saboru da se ukine Ustavni sud? Baš zabavno. Kao to ima šansu za uspjeh? Ništa pošteno nema šansu za uspjeh s tim ljudima. Ustavni sud je osporio volju 400.000 građana, jel to jasno? Kad se skupe potpisi za izmjenu Ustava, nitko nije iznad toga", poručio je Milanović.

Napomenuo je i kako je nedopustivo da premijer zove glavnu državnu odvjetnicu.

Predsjednik se zapitao što DORH čeka kad je već prije nekoliko mjeseci zaprimljena kaznena prijava. "Opet Đerek radi posao šefice USKOK-a čiju je ostavku tražila glavna državna odvjetnica. Nevjerojatno. Koji je ugled tih ljudi, tko im vjeruje, nad kim imaju autoritet? Plenkoviću se sad žari telefon da je brani od mene. Od koga je ona neovisna? Od mene sigurno”, kaže predsjednik dodajući da je danas jedan zastupnik lagao da zaštiti premijera. “Jel to posao za premijera? Da zove? Čemu mu ministar služi? Premijer to ne smije raditi. Mislim, može, ali onda imamo ovakvu situaciju", govori.

Na pitanje o tome ima li išta osim upozorenja, a vezano za Ustavni sud i na pitanje tko bi radio posao Ustavnog suda, kada bi se on ukinuo, odgovara: "Radilo bi neko drugo tijelo, pogledajte pet šest primjera kako to funkcionira. Velika Britanija to uopće nema. Tamo postoji vjera da parlament neće biti pun nekih Zekanovića....To je Velika Britanija....Ovo treba razjuriti. Oni pišu njegovu lažnu povijest.

"Kukakvice trebaju strepiti od narodne pravde. Jel to prijetnja fizičkom integritetu? To je kazneno djelo. Ja ne mogu nikome prijetiti. Kako da ja prijetim Šearoviću? Pogledajte malo te persone. Imate Davorina Mlakara koji se lažno predstavljao na sudu u Klagenfurtu, kao što je činjenica da je Banožić počinio kazneno djelo i onda insinuira da je Selak ustvari ubijao Hrvate. Šta je Banožić radio za to vrijeme? Svašta se sazna uz lovački kotlić i vruću rakoju....lopina, zao čovjek".

Potom se obrušio na Zekanovića.

"Taj Zvekanović, Zeko, šarparega. Čovjek je došao tamo i pohvalio se novinarima da će otići sa sjednice kad ja počnem govoriti. To nije primijetio nitko. To je normalno? To je tip koji je do jučer vrijeđao Pupovca, da bi počeo slaviti Plenkovića kao što muze slave Apolona....od kuda ta probuđena ljubav prema Plenkoviću koji je podržao Istanbulsku konvenciju? Zar se to radi zbog ičega drugoga osim novca? Kako drugačije njegovu ljubav prema Plenkoviću i što Zekanović ima protiv mene? On je rigidni desničar, pa njemu bi trebalo biti prihvatljiv ovaj moj stav prema BiH".

Govorio je i SDP-ovcima koji su članovi Ustavnog suda. "Leko i Antičevička, to su ljudi koji su unutra zahvaljujući mojoj milosti, jer su molili da ih parkiram. Jesam li ikada njih nazvao i nešto tražio od njih?.....Ovaj jado je diplomirao na obiteljskom pravu", rekao je Milanović o Šeparoviću.

Potom se vratio na Zekanovića.

"Plenkoviću nadi si bolju dvorsku ludu...čovjek se zakačio za mene kao pijavica, uhvatio mi se kao udav oko vrata", rekao je predsjednik o Zekanović.

Za kraj je poručio:

"Gledajmo što radi Turska, Turska se bori za svoje interese i u ovome neće otići kratkih rukava. Oni će nešto dobiti. To što oni traže je velika stvar, to što mi tražimo je mala stvar".