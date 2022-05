Branitelji ukrajinskog grada Mariupolja izmijenili su tijek rata s Rusijom odupirući se ruskim snagama 82 dana, rekao je savjetnik ukrajinskog predsjednika, Mihajlo Podoljak.

Savjetnik ukrajinskog predsjednika Mihajlo Podoljak rekao je kako je obrana lučkog grada omela rusku operaciju da zauzme druge dijelove teritorija na istoku i jugu Ukrajine.

Dodao je da se vode teški pregovori o daljnjoj evakuaciji iz čeličane Azovstalj u Mariupolju, posljednjem uporištu obrane grada nakon tjedana ruske opsade i bombardiranja, no da postoji nada da će biti uspješni.

Dio branitelja Azovstala se počeo predavati, najavljujući kraj te krvave bitke. Ukrajina vjeruje da su u obrani Mariupolja stradali deseci tisuća ljudi.

"Operacija da se zauzme istok i jug se otegla. Promijenjen je tijek rata", rekao je Podoljak.

83 days of Mariupol defense will go down in history as the Thermopylae of the XXI century. “Azovstal” defenders ruined 🇷🇺’s plan to capture the east of 🇺🇦, took a hit on themselves and proved the real "combat capability" of 🇷🇺… This completely changed the course of the war.