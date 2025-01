Tjedan dana kasnije, scenarij nestanka dviju sestara čini se sve mračnijim budući da bjesomučna potraga za njima nije dala nikakve rezultate.

Detektivi, ali i cijeli grad Aberdeen u Škotskoj potpuno su zbunjeni nestankom Elize i Henriette Huszti koje su snimljene kamerom za videonadzor dok su u 2 sata ujutro šetale središtem grada u utorak 7. siječnja. Na sebi su imale jakne i šalove. Temperature su tu noć bile ispod ništice.

Žene porijeklom iz Mađarske prešle su most i naglo skrenule na mračnu stazu uz rijeku Dee, koja je zarasla u gmlje i bila okovana ledom, zbog čega bi hodanje njome po mraku bilo iznimno teško. Zbog toga se ovaj nestanak čini još čudnijim.

Nestale sestre Foto: Škotska policija

Detektivi su za Sky News rekli da nema osumnjičenih jer je ovo istraga o nestalim osobama, a ne kaznena istraga. Viši službenik otkrio je da su sestre nedavno rekle svojoj stanodavki da otkazuju najam, a upravo je ona bila ta koja je digla uzbunu kada njezinih stanarki nije bilo.

Jedan suradnik sestara rekao je za Sky News da one nisu od onih koje donose impulzivne odluke. Opisao ih je kao vrijedne i dodao da ne konzumiraju alkohol ili drogu.

U stambenoj zgradi u kojoj su živjele susjedi nisu željeli komentirati ovu čudnu priču. Stan u kojem je su Elize i Henriette stanovale na vratima ima obavijest škotske policije u kojoj piše "pokušali smo doći do vas". No, ova poruka je zbunjujuća s obzirom na to da je glavni detektiv rekao da je najvjerojatnija moguća teorija nestanka ona da su Eliza i Henrietta ušle u ledene vode na rubu Sjevernog mora.

Od njihova nestanka, na bankovnim računima nestalih sestara nije bilo aktivnosti, a razgovori s njihovim kolegama s posla i prijateljima nisu polučili rezultate. Nitko ne može shvatiti zašto su sestre Huszti uopće bile vani u to doba noći. Policajci kažu da nisu bile u pubu i da ruta koju su odabrale uz rijeku ne vodi ničemu.

Potraga i dalje traje, a stručnjaci sada provjeravaju zvuk nadzorne kamere koja je snimila sestre. Pretražuje se kopno, voda, a područje se nadziralo i iz zraka. No, kako dani prolaze, čini se da policija nije ništa bliže rješavanju ovog misterioznog slučaja.

Elize i Henriette Huszti Foto: Škotska policija

Pročitajte i ovo Loša odluka FOTO Pogledajte što je radila gradonačelnica dok je požar harao Los Angelesom: Bijes građana je golem

Pročitajte i ovo Važna obljetnica Znate li koje tri države još uvijek nisu priznale Hrvatsku?

Pročitajte i ovo BIJELO JAJE FOTO Pogledajte stan nedaleko od Ribnjaka koji se prodaje za 180.000 eura