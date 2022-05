Ruski umirovljeni pukovnik Mihail Hodarenok obrušio se u ponedjeljak na večer na državnoj televiziji na rat u Ukrajini. Rekao je da su vijesti o moralnom slomu ukrajinskih vojnika lažne te da je cijeli svijet protiv Rusije.

Izmišljenu priču ruskih državnih medija o Putinovom slavnom ratu u Ukrajini u ponedjeljak navečer je razbio umirovljeni pukovnik iskrenom procjenom situacije na bojišnici i svjetskoj pozornici.

Mihail Hodarenok, bivši zapovjednik protuzračne obrane i diplomac nekih od najboljih vojnih škola Sovjetskog Saveza, koristio je svoju platformu u jednoj od najgledanijih ruskih talk showa kako bi upozorio da rat ide loše i da će se vjerojatno pogoršati te da je zveckanje nuklearnim oružjem daleko od prijetnje i da "izgleda prilično smiješno".

Extraordinary exchange on Russian state TV’s top talk show about Ukraine. Military analyst & retired colonel Mikhail Khodarenok tells anchor Olga Skabeyeva “the situation for us will clearly get worse…we’re in total geopolitical isolation…the situation is not normal.” pic.twitter.com/ExMwVDszsk