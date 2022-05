Karta koja je objavljena na Twitteru prikazuje tijek rata u Ukrajini - od prvog dana.

Objavljena je animacija dosadašnjeg tijeka rata u Ukrajini koja prikazuje rusko napredovanje praćeno povlačenjem i područja u kojima ruske snage invazije u ovom trenutku čvrsto kontroliraju.

Karta je objavljena na Twitter profilu projekta unutar američkog konzervativnog think-tanka American Enterprise Institute u Washingtonu, FYI.

The first 80 days of the war in #Ukraine mapped by @criticalthreats and @TheStudyofWar. pic.twitter.com/bpSRYTq6lb