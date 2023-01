Objavljeni su novi ruski gubitci, Ukrajina tvrdi da je u 24 sata ubila 710 neprijateljskih vojnika. Rusija je izvela vojne vježbe u Norveškom moru.

Tijek događanja pratite u nastavku:

9:09 Vojni liječnici uspjeli su jučer izvaditi neeksplodiranu granatu iz tijela jednog vojnika. Operaciju je izveo vojni kirurg Andrij Verba. Ranjeni vojnik poslan je na daljnju rehabilitaciju i oporavak, rekla je zamjenica ukrajinskog ministra obrane Hanna Maljar.

Military doctors performed an operation to remove an unexploded VOG grenade from the body of a serviceman. It was removed in the presence of two sappers who ensured the safety of medical personnel. 1/2 pic.twitter.com/F6eMF3NBq6