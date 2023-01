Najpoznatija hakerska grupa na svijetu nastavlja svoj kibernetički rat s predsjednikom Srbije. Od Anonymousa je dobio poruku u kojoj ga nazivaju Putinovom lutkom.

Hakerska skupina Anonymous opet je poslala poruku srpskom predsjedniku Aleksandru Vučiću.

Anonymousi su obavijestili javnost da su vrlo angažirani i da su prikupili e-adrese stotina dužnosnika iz različitih ministarstava.

Svoju poruku završili su pitanjem upućenim Vučiću: "Hej, Putinova lutko, gdje si? Još sa psima?!" piše Nova.rs.

JUST IN: The #Anonymous collective leaked the email addresses of hundreds of Serbian government officials in various ministries. #OpSerbia engaged.



Link: https://anonfiles[.]com/Jct6DdQ1y1/SerbianGOVEmailLeaks_rar



Hey, Putin's puppet, where are you? With the dogs, yet?! pic.twitter.com/v4T9aH3Ust