Područje oko Bahmuta i dalje je jedno od najkrvavijih mjesta na prvoj crti bojišnice, izjavio je Zelenski. Rusija zabranila karte na kojima Krim nije dio njezinoga teritorija.

Tijek događaja možete pratiti u nastavku:

8:34 Ministarstvo obrane Ujedinjenog Kraljevstva objavilo je najnovije informacije o ratu u Ukrajini.

Navodi se da su od lipnja 2022. ruske zračne snage koriste Su-57 FELON za provođenje ratnih operacija. FELON je ruski najnapredniji nadzvučni borbeni mlažnjak pete generacije..

Nedavne slike također pokazuju pet FELON-a parkiranih u zračnoj bazi Akhtubinsk u Rusiji. "Budući da je ovo jedina poznata FELON baza, ovi zrakoplovi su vjerojatno bili uključeni u operacije protiv Ukrajine", priopčilo je ministarstvo.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 9 January 2023



Find out more about the UK government's response: https://t.co/MFEwqMMnI3



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/mdjvswJrWJ