Vojnike grupe Wagner optužuje se za teško kršenje ljudskih prava nad civilnim stanovništvom u Maliju. Navodno su silovali više žena i zlostavljali lokalno stanovništvo.

U javnost su izašla jeziva svjedočanstva civila iz Malija, koje navodno na najokrutnije načine zlostavljaju pripadnici paravojne organizacije Wagner. Skupina bi u jednoj od najsiromašnijih država svijeta trebala imati savjetodavnu ulogu, ali sve se češće čuje o njihovim kršenjima ljudskih prava lokalnog stanovništva.

Silovanja

Kako piše The Africa Report, privatna vojska Wagner u pratnji Malijskih oružanih snaga (FAMA) i tradicionalnih lovaca u rujnu je upala u selo Nia Ouro, gdje su počeli uhićivati muškarce, a žene koje su ostale za njima silovati i potom snimati mobitelima.

Jedna od žrtava ispričala je da ju je bijeli vojnik opalio pištoljem po glavi nakon što je odbila skinuti se. Od jakog se udarca onesvijestila, a kad se probudila, ležala je razodjevena pokraj još nekoliko golih žena.

Ruski insajder Putinu je sasuo u lice gorku istinu o gubicima u Ukrajini: Sada je poznato o kojem se milijarderu radi

Neke su odvodili u zasebne prostorije, dok su neke silovali u kućama te su se čuli njihovi krikovi. Najmlađa silovana djevojka imala je 15 godina.

"Neki od njih su držali telefone i fotografirali nas," ispričala je 23-godišnja djevojka, a njezinu je priču potvrdio još jedan civil.

Odvođenje muškaraca

Mještanin je bio kod kuće sa svojom ženom kada je čuo da stiže vojska i odvodi muškarce. Neki su se sakrili u šipražju sa ženama i djecom, ali do njegova su sela došli i naredili svim mještanima da izađu iz kuća.

"Rekli su mi da FAMA želi razgovarati sa mnom. Odveli su me do vojnika koji su me pitali tko sam i što radim ovdje. Zatim su me predali vođi grupe bijelaca, momaka iz Wagnera", priča mještanin.

Silovatelju manja kazna jer je bio branitelj: ''Kad zločin počini vojnik ili policajac tretman mora biti stroži''

Tada su ga zavezali i stavili mu povez na oči. Zajedno sa skupinom od oko 40 muškaraca iz sela optužen je da je pomagač džihadista i ukrcan je na kamion. Odvedeni su u Wagnerovu bazu u Sofari, glavnom gradu pokrajine, udaljenom desetak kilometara. Tamo su zatvoreni i ispitivani. "Wagnerovi ljudi željeli su znati gdje su džihadisti. Rekao sam im da nikad nisam surađivao s njima i da nemam pojma gdje su. Pazio sam da budem tih jer su one koji nisu bili tihi jače tukli." Nakon 48 sati zatočeništva pod nadzorom plaćenika i malijskih vojnika pušteni su kući.

Šokiran i u strahu od odmazde, nije se vratio kući, nego se sakrio u obližnje selo. Stanovnici Nia Oura ispričali su mu što se dogodilo u njegovoj odsutnosti. Nekoliko žena, uključujući mlade djevojke i starije gospođe, bilo je silovano i zlostavljano. Bijeli vojnici teško su ozlijedili najmanje tri žene. Tukli su sve koji su im se suprotstavljali, pa čak i malu djecu.