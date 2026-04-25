Trump poslao izaslanike na pregovore: Britanci reagirali na prijetnju SAD-a

Britanija SAD-u: Suverenitet Falklandskih otoka ostaje u vlasništvu Velike Britanije Suverenitet Falklandskih otoka ostaje u vlasništvu Velike Britanije, rekao je u petak glasnogovornik premijera Keira Starmera nakon što je u internom e-mailu Pentagona predloženo preispitivanje stava SAD-a o Falklandskim otocima kao kazna za stav Velike Britanije o ratu s Iranom. "Ne možemo biti jasniji u vezi stava Velike Britanije o Falklandskim otocima. On je dugogodišnji, nepromijenjen je", rekao je glasnogovornik novinarima. "Suverenitet ostaje u vlasništvu Velike Britanije, a pravo otoka na samoodređenje je najvažnije. To je bio naš dosljedan stav i ostat će takav", rekao je glasnogovornik, dodajući da je Britanija taj stav "jasno i dosljedno izrazila uzastopnim američkim administracijama".

Lavrov napao SAD Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov u intervjuu emitiranom u petak optužio je Sjedinjene Države da napuštaju međunarodno priznate diplomatske konvencije u nastojanju da ostvare vlastite interese, posebno u dominaciji energetskim tržištima. Lavrov je u intervjuu za rusku državnu televiziju rekao da Washington, u svojim odnosima s Latinskom Amerikom i Bliskim istokom, "nas vraća u svijet u kojem ništa nije postojalo" u međunarodnom pravu. "Venezuela, Iran, naši američki kolege ne kriju da se radi o nafti. Imaju doktrinu dominacije na globalnim energetskim tržištima." Lavrov je aludirao na uhićenje venezuelanskog predsjednika Nicolasa Madura u američkoj vojnoj operaciji u siječnju i ubojstvo iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija u zajedničkim američko-izraelskim zračnim napadima krajem veljače. Sjedinjene Države, rekao je Lavrov, "odrezale su" Europu, pozivajući europske države da napuste sada oštećeni plinovod Sjeverni tok koji prenosi ruski plin u Njemačku i podržavajući pozive Europske unije da se Mađarska i Slovačka obeshrabre u kupnji ruskog plina. "Ovo nije pristup međunarodnim odnosima. To je pokušaj povratka u kolonijalno doba", rekao je Lavrov, osuđujući europsku politiku kao vođenu "arogancijom i prezirom prema drugima". Čak i u nastojanju da se riješi četverogodišnji rat u Ukrajini, rekao je, Sjedinjene Države promiču prednosti "ogromnih ekonomskih prilika". "Istodobno, sve što sam upravo opisao događa se paralelno. Izbacuju nas sa svih globalnih energetskih tržišta", rekao je. "Ako smo spremni provoditi obostrano korisne projekte na našem teritoriju i pružiti Amerikancima ono što ih zanima... onda se i naši interesi moraju poštovati. Zasad to ne vidimo", dodao je.

Iran poručio da nema sastanka sa SAD-om u Pakistan Iranska državna televizija IRIB objavila je na Telegramu da ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi ne planira sastanak s američkim predstavnicima u Pakistanu. Navodi se da Islamabad može djelovati kao "most" za "prenošenje iranskih stajališta o okončanju sukoba".

Izrael i Hezbolah međusobno se optužuju za kršenje primirja Otkako je Donald Trump najavio produljenje primirja između Izraela i Libanona, izraelska vojska i Hezbolah više su se puta međusobno optužili za njegovo kršenje. Izraelske obrambene snage (IDF) navode da se posljednji incident dogodio kada je Hezbolah lansirao eksplozivne dronove prema vojnicima na jugu Libanona. "Ovaj incident predstavlja očito kršenje dogovora o primirju", priopćio je IDF, dodajući da nema ozlijeđenih. Hezbolah je objavio da je tijekom petka poslijepodne i navečer pet puta napao izraelske vojnike i dronove, "kao odgovor" na, kako navode, izraelsko "kršenje primirja".