Misterij smrti mlade bogatašice: Pronašli je mrtvu na luksuznom imanju, dan ranije ubijen i njezin bliski suradnik

Nasljednica poznate njemačke brodarske obitelji Caroline von Rantzau (26) pronađena je mrtva 1. lipnja na luksuznom obiteljskom imanju Leeuwfontein u južnoafričkoj pokrajini Limpopo, a policija je sada potvrdila da je umrla od posljedica ranjavanja vatrenim oružjem. Samo dan ranije na istom je imanju pronađen mrtav i financijski menadžer obitelji Arno Koen (44), koji je imao smrtonosnu prostrijelnu ranu nanesenu pištoljem kalibra 9 milimetara.

Smrt mlade nasljednice u početku se povezivala s prometnom nesrećom jer je obiteljska brodarska tvrtka objavila da je poginula u sudaru 1. lipnja. No policija je kasnije potvrdila da su obje smrti povezane s vatrenim oružjem, čime je slučaj prerastao u misterij koji je potresao jednu od najpoznatijih njemačkih brodarskih dinastija.

Caroline von Rantzau ubijena je u ekskluzivnom lovačkom rezervatu svoje obitelji, gdje je živjela i radila. Svjedoci su navodno čuli dva pucnja iz njezine privatne sobe, a istražitelji vjeruju da je hitac ispaljen iz lovačke puške kalibra .357.

Prema riječima jednog svjedoka za Bild, oružje je uzeto iz ormarića za oružje njezina oca, dr. Eberharta von Rantzaua. Istražitelji Južnoafričke policijske službe stigli su na imanje, gdje su dva dana pretraživali teren, prikupljali dokaze i ispitivali osobe koje su se nalazile unutar strogo kontroliranog rezervata.

Unatoč intenzivnoj istrazi, vlasti još nisu objasnile što se točno dogodilo, a osumnjičenih zasad nema. Trenutačno se ne istražuju ni druge osobe.

Von Rantzau se smatrala sve važnijom osobom unutar obiteljskog carstva sa sjedištem u Hamburgu. Njezin otac je direktor tvrtke Deutsche Afrika-Linien GmbH, koja je 2022. prodala svoj kontejnerski brodarski posao kompaniji Hapag-Lloyd. Obitelj ima udjele i u kontejnerskim terminalima diljem Južnoafričke Republike.

Mlada nasljednica izgradila je život u toj zemlji, a nedavno je proširila svoje posjede kupnjom još dvije nekretnine u blizini granice s Mozambikom. Njezini bliski poznanici rekli su da je dane provodila brinući se o životinjama na imanju te da je bila strastvena lovkinja.

Navodno je bila i vrlo bliska s Koenom, koji je vodio financije i upravljao rezervacijama gostiju u odmaralištu. Prema Bild-u, prijateljima ga je opisivala kao neku vrstu oca i mentora.

Glasnogovornik policije Malesela Ledwaba rekao je da će sada biti provedene obdukcije dok istražitelji pokušavaju utvrditi istinu o smrtima.

"Rezultati obdukcije istražiteljima će dati informacije o stvarnim uzrocima smrti i odrediti hoće li biti pokrenute istrage protiv drugih osoba", rekao je.