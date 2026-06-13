Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Nasljednica milijunskog carstva

Misterij smrti mlade bogatašice: Pronašli je mrtvu na luksuznom imanju, dan ranije ubijen i njezin bliski suradnik

Piše K. Č., 13. lipnja 2026. @ 09:05 komentari
Caroline von Rantzau
Caroline von Rantzau Foto: screenshot/Platforma X
Caroline von Rantzau pronađena je mrtva u luksuznom safari odmaralištu svoje obitelji u Južnoafričkoj Republici, samo dan nakon što je na istom imanju ubijen i njihov bliski suradnik.
Najčitanije
  1. Taisha je dirnula porukom
    veliki dan

    Kći Nives Celzijus poslala emotivnu poruku o svojoj savršenoj obitelji
  2. Hamilton, Antonelli i Hadjar
    Žalili se i upalilo je

    Utrka u Monaku tek je sad završila: Žalba je usvojena, novi je vozač na pobjedničkom postolju!
  3. Travnik
    policija upala

    VIDEO Kaos u Novom Travniku! Nakon utakmice protiv Kanade počeo sukob s Hrvatima
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije najkomentiranije
Misterij smrti mlade bogatašice: Pronašli je mrtvu na luksuznom imanju, dan ranije ubijen i njezin bliski suradnik
Nasljednica milijunskog carstva
Misterij smrti mlade bogatašice: Pronašli je mrtvu na luksuznom imanju, dan ranije ubijen i njezin bliski suradnik
Milijunska prijevara u jednoj hrvatskoj tvrtki: Godinama izvlačio novac, nestalo čak 1,88 milijuna eura
Devet godina
Milijunska prijevara u jednoj hrvatskoj tvrtki: Godinama izvlačio novac, nestalo čak 1,88 milijuna eura
Potpore za novorođenčad u 2026. godini: Od nule do rekordnih 26.000 eura
poznati rekorderi
Jedni daju tisuće eura, drugi ni centa: Objavljeni podaci koji otkrivaju velike razlike u Hrvatskoj
Kina 'veoma nezadovoljna' mjerama Pentagona protiv kineskih tvrtki
oglasilo se ministarstvo
Kina oštro odgovorila na mjere Pentagona: "Ako ne budu postupali pošteno, uzvratit ćemo silovito"
Trump tvrdi da je u američkom napadu ubijen šef venezuelske bande Tren de Aragua
eliminiran čelnik
Trump objavio video: "Ubili smo vođu jedne od najkrvožednijih terorističkih organizacija na planetu"
SAD i Iran signalizirali mirovni sporazum: "Iran je pobjednik rata"
Teheran proglasio pobjedu
SAD i Iran signalizirali mirovni sporazum: "Iran je pobjednik rata"
Hrvatska uvela novi oblik liječenja bolesnika, kućnu hemodijalizu
Veća samostalnost
Hrvatska uvela novi oblik liječenja bolesnika: "Olakšat će život i njihovim obiteljima"
Saborski zastupnik Ivica Baksa žestoko kritizirao oporbu: "Živimo u elitističkom balonu od 4.000 eura"
BEČKA ŠKOLA
Zastupnik započeo govor u Saboru: "Poštovane kolegice i kolege, poštovana stoko!"
Papa zbog tehničkog kvara posudio zrakoplov španjolskog kralja da se vrati u Rim
Tehnički problemi
Papin avion morao prisilno sletjeti: Spasio ga španjolski kralj
SAD i Iran signalizirali mirovni sporazum: "Iran je pobjednik rata"
Teheran proglasio pobjedu
SAD i Iran signalizirali mirovni sporazum: "Iran je pobjednik rata"
Trump tvrdi da je u američkom napadu ubijen šef venezuelske bande Tren de Aragua
eliminiran čelnik
Trump objavio video: "Ubili smo vođu jedne od najkrvožednijih terorističkih organizacija na planetu"
Vrijeme sutra: Toplo i ugodno, a onda stiže pogoršanje
Vrijeme sutra
Nedjelja donosi pogoršanje ali ne zadugo: Meteorolog otkriva kakvo nas vrijeme očekuje u idućim danima
Izrael pod raketnom paljbom iz Irana: Sirene odjekuju zemljom, Ben-Gvir poručio "Teheran mora gorjeti" 29
IDEMO ISPOČETKA
Iran pokrenuo masovni raketni napad na Izrael: "Ovo je tek početak, slijede još razorniji udari"
Saborski zastupnik Ivica Baksa žestoko kritizirao oporbu: "Živimo u elitističkom balonu od 4.000 eura" 7
BEČKA ŠKOLA
Zastupnik započeo govor u Saboru: "Poštovane kolegice i kolege, poštovana stoko!"
Habijan o uvođenju doživotnog zatvora 3
Ministri predstavili izmjene
Hrvatska uvodi doživotni zatvor, ali i potpuno novu instituciju za opasne osobe
Pao je Facebook 3
Globalni problem
Pao je Facebook, nije ga bilo gotovo sat vremena
Trump: Objave u Iranu o sporazumu sa SAD-om neistinite su 3
Nove igre
Trump bijesan zbog objava o sporazumu: "Nečasni ljudi. Bolje da se saberu, brzo!"
SAD i Iran signalizirali mirovni sporazum: "Iran je pobjednik rata" 3
Teheran proglasio pobjedu
SAD i Iran signalizirali mirovni sporazum: "Iran je pobjednik rata"
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Saborski zastupnik Ivica Baksa žestoko kritizirao oporbu: "Živimo u elitističkom balonu od 4.000 eura"
BEČKA ŠKOLA
Zastupnik započeo govor u Saboru: "Poštovane kolegice i kolege, poštovana stoko!"
Hrvatska uvela novi oblik liječenja bolesnika, kućnu hemodijalizu
Veća samostalnost
Hrvatska uvela novi oblik liječenja bolesnika: "Olakšat će život i njihovim obiteljima"
Papa zbog tehničkog kvara posudio zrakoplov španjolskog kralja da se vrati u Rim
Tehnički problemi
Papin avion morao prisilno sletjeti: Spasio ga španjolski kralj
show
Danijela Dvornik u bikiniju pokazala rezultate napornog rada: "Sebi sam puno draža!" 0:49 30
kakva forma!
Danijela Dvornik u badiću pokazala rezultate napornog rada: "Sebi sam puno draža!"
Životna priča Jove Lukića
heroj nacije
Tko je strijelac povijesnog gola za Bosnu i Hercegovinu? Privatni život drži daleko od javnosti
Kako izgleda partnerica Dina Drpića? 43:37 20
emotivna objava
Kako izgleda partnerica Dina Drpića? Doveo ju je na maturalnu zabavu svoje kćeri
zdravlje
Lijek za mršavljenje sada se povezuje s još jednom velikom zdravstvenom koristi
Istraživanje na više od 12.000 osoba
Lijek za mršavljenje sada se povezuje s još jednom velikom zdravstvenom koristi
3 simptoma bipolarnog poremećaja o kojima nitko ne želi razgovarati
Mogu biti izazovni
3 simptoma bipolarnog poremećaja o kojima nitko ne želi razgovarati
Liker od oraha za štitnjaču: Čašica zdravlja koju su s razlogom obožavali naši stari! Imamo recept za orahovac s medom kao od naših baka
Samo tri sastojka
Liker od oraha za štitnjaču: Čašica zdravlja koju su s razlogom obožavali naši stari! Imamo recept za orahovac s medom kao od naših baka
zabava
Pilot hitne pomoći izveo manevar kao iz akcijskih filmova, pogledajte junaka na djelu
Wow!
Pilot hitne pomoći izveo manevar kao iz akcijskih filmova, pogledajte junaka na djelu
Kako prepoznati Talijane na moru? Snimka s plaže obišla društvene mreže, uočavate li sličnost?
Nema dileme
Kako prepoznati Talijane na moru? Snimka s plaže obišla društvene mreže, uočavate li sličnost?
"Ovo je najodvratnija soba u kojoj smo bili": Turisti se požalili na smještaj na Korčuli, mislite li da pretjeruju?
Što kažete?
"Ovo je najodvratnija soba u kojoj smo bili": Turisti se požalili na smještaj na Korčuli, mislite li da pretjeruju?
tech
Rimski sarkofag služio kao stol u kafiću na plaži: "To vjerojatno nije izoliran slučaj"
Bizarno otkriće u Bugarskoj
Rimski sarkofag služio kao stol u kafiću na plaži: "To vjerojatno nije izoliran slučaj"
sport
Formula 1: Pierre Gasly ipak na pobjedničkom postolju u Monaku!
Žalili se i upalilo je
Utrka u Monaku tek je sad završila: Žalba je usvojena, novi je vozač na pobjedničkom postolju!
Kaos u Travniku! Nakon utakmice protiv Kanade krenuo sukob s Hrvatima
policija upala
VIDEO Kaos u Novom Travniku! Nakon utakmice protiv Kanade počeo sukob s Hrvatima
Neredi na tribinama u Torontu: Redari upali među navijače BiH, izbio žestok sukob
Zaiskrilo
Neredi na tribinama u Torontu: Redari upali među navijače BiH, izbio žestok sukob
tv
Arhitekti i projekti: Kako urediti kupaonicu koja prati suvremene trendove? Ekipa emisije donosi korisne savjete! 0:29
ARHITEKTI I PROJEKTI
Kako urediti kupaonicu koja prati suvremene trendove? Ekipa emisije donosi korisne savjete!
Tajne prošlosti: Napokon je saznao – sada ništa neće biti isto
TAJNE PROŠLOSTI
Napokon je saznao – sada ništa neće biti isto
Crno more: Za petama su joj – zar je moguće da je bila toliko neoprezna?
CRNO MORE
Za petama su joj – zar je moguće da je bila toliko neoprezna?
putovanja
Ovo je najbolji hotel na svijetu: Izgleda kao iz bajke, ima pet zvjezdica, a cijena noćenja smiješno je niska 4
Odabrali putnici
Ovo je najbolji hotel na svijetu: Izgleda kao iz bajke, ima pet zvjezdica, a cijena noćenja smiješno je niska
Bez lifta i stepenica: Hit-mjesto na hrvatskom otoku za koktele i zalaske sunca u kuli iz 15. stoljeća 4
Massimo bar na Korčuli
Bez lifta i stepenica: Hit-mjesto na hrvatskom otoku za koktele i zalaske sunca u kuli iz 15. stoljeća
Tjedni jelovnik lagana jela od 8.6. do 14.6.2026. 5
Tjedni jelovnik
7 laganih i finih jela idealnih za ljeto koje ćemo kuhati ovoga tjedna s guštom
novac
Rekordna godina za slovenskog proizvođača sladoleda, slijedi i preuzimanje u Hrvatskoj
Veliki skoro kao Ledo
Rekordna godina za slovenskog proizvođača sladoleda, slijedi i preuzimanje u Hrvatskoj
Navika broj 1 koju imaju svi visoko inteligentni ljudi
Psiholozi tvrde
Navika broj 1 koju imaju svi visoko inteligentni ljudi
Dvorac u Zagorju na aukciji. Početna cijena 1,46 milijuna eura
Povoljno
Dvorac u Zagorju na aukciji. Početna cijena 1,46 milijuna eura
lifestyle
Emotivna poruka Taishe Drpić uz fotografije s maturalne
veliki dan
Kći Nives Celzijus poslala emotivnu poruku o svojoj savršenoj obitelji
Vanja Modrić: Romantična vjenčanica i neočekivane sandale za dan vjenčanja 7
15 godina braka
Vanja Modrić na vjenčanju nosila sandale kakve mladenke rijetko biraju – i nije pogriješila
Zagreb špica: Zimmermann točkasta haljina u street style izdanju 15
PREKRASAN MODEL
Savršena ljetna haljina iz zagrebačkog centra koja ima i mnogim ženama omiljen dodatak
sve
Emotivna poruka Taishe Drpić uz fotografije s maturalne
veliki dan
Kći Nives Celzijus poslala emotivnu poruku o svojoj savršenoj obitelji
Formula 1: Pierre Gasly ipak na pobjedničkom postolju u Monaku!
Žalili se i upalilo je
Utrka u Monaku tek je sad završila: Žalba je usvojena, novi je vozač na pobjedničkom postolju!
Kaos u Travniku! Nakon utakmice protiv Kanade krenuo sukob s Hrvatima
policija upala
VIDEO Kaos u Novom Travniku! Nakon utakmice protiv Kanade počeo sukob s Hrvatima
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene