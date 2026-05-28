Policija odbacuje tvrdnje da nije reagirala u slučaju NP-a Brijuni: "Navodi su netočni i zlonamjerni"

Istarska policija u četvrtak je izvijestila da je odmah reagirala i nikoga nije štitila u slučaju višegodišnje nezakonitosti, pogodovanja i zataškavanje protuzakonitog lova u Nacionalnom parku Brijuni reagirajući tako na navode u javnom prostoru da policija nije ništa poduzimala.

Riječ je o slučaju u kojem je bivši ravnatelj Nacionalnog parka Brijuni Eduard Kolić prijavljen je za kaznena djela nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari te protuzakoniti lov i ribolov.

"Navodi koji se posljednjih dana pojavljuju u javnom prostoru da istarska policija nije ništa poduzimala po prijavama o nezakonitostima u tom nacionalnom parku sve dok o tome nisu počeli pisati pojedini mediji, netočni su i zlonamjerni", naveli su iz policije odgovarajući na Hinin upit o slučaju nezakonitosti u NP Brijuni te što je poduzeto po svim prijavama odnosno je li utvrđeno da je bilo krivolova i pogodovanja te jesu li pojedinci godinama bili zaštićeni.

Ističu da je policija poduzela sve potrebne mjere tada te da će tako postupati i kod bilo koje prijave koja ukazuje na sumnju na počinjenja kaznenog djela.

Navode i da je policija postupala po prijavi saborske zastupnice iz 2022. godine, kao i po prijavi bivšeg djelatnika Nacionalnog parka iz 2011. godine te je u oba slučaja provela izvide te je o svemu utvrđenom izvijestila nadležno državno odvjetništvo.

"Na temelju sveobuhvatno provedenih izvida i dostavljenim izvješća svih institucija, nadležno državno odvjetništvo donijelo je rješenja kojima se kaznene prijave odbacuju jer nije utvrđeno da su ostvarena obilježja kaznenog djela protuzakonitog lova i ribolova, kao niti bilo kojeg drugog kaznenog djela koje se progoni po službenoj dužnosti", naveli su iz istarske policije.

Policija nastavlja provoditi izvide

Dodaju da je iz svega navedenog vidljivo kako je policija odmah reagirala i započela provoditi izvide u suradnji s državnim odvjetništvom i drugim nadležnim institucijama te, kako su naveli, "nije nikoga štitila, kao što se insinuira u pojedinim medijskim člancima".

Osim toga, kažu, policija je odmah reagirala i prije desetak dana, nakon objave snimke koja prikazuje korištenje nedozvoljenih sredstava u lovu. Na snimci koju su pojedini mediji objavili, vidljivo je da bivši ravnatelj Nacionalnog parka Brijuni Eduard Kolić stavlja prigušivač na pušku i iz automobila puca na životinje. Korištenje prigušivača nije dozvoljeno po hrvatskim zakonima i kažnjivo je po odredbama Kaznenog zakona.

"Policijski službenici Sektora kriminalističke policije Policijske uprave istarske, u koordinaciji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Puli, proveli su kriminalističko istraživanje nad 62-godišnjakom i utvrdili sumnju da je počinio kaznena djela nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari te protuzakoniti lov i ribolov", poručili su iz policije.

Protiv osumnjičenog je, dodaju, podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu, s kojim policija nastavlja provoditi izvide. Osim policije, i veterinarska i lovna inspekcija te druga tijela su također proveli nadzore u okviru svojih nadležnosti.

Nacionalni park Brijuni, kako se doznaje, u provedbi Programa zaštite divljači može organizirati lov u cilju smanjenja broja divljači u skladu sa strukturom odstrela iz navedenog programa koji je odobren za desetogodišnje razdoblje do 2031. kako bi biološki lanac u Nacionalnom parku bio u ravnoteži s obzirom na prenapučenost divljači jelena i muflona što dovodi do devastacije ekosustava u vidu uništenja šumskih i livadskih površina.