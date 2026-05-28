Talibani ulaze u diplomatska predstavništva u Europi, raste strah: "Šale se na račun slabosti Zapada"

Talibani, radikalni islamisti koji su na vlasti u Afganistanu od 2021. godine, namjeravaju rasporediti više diplomata u zemlje članice Europske unije, u zamjenu za suradnju po pitanju deportacija vlastitih građana iz EU-a.

Prema informacijama do kojih je došao novinar Peter Hornung iz javnog servisa NDR, a koje prenosi DW, to će biti glavni zahtjev tijekom planiranog posjeta talibanske delegacije Bruxellesu koji bi se trebao održati do sredine lipnja.

Više afganistanskih diplomata potvrdilo je da bi zemlje koje žele dobiti pomoć u vraćanju Afganistanaca u njihovu matičnu zemlju trebale, kao protuuslugu prihvatiti najmanje jednog predstavnika talibana u afganistanskim veleposlanstvima.

Kritičari upozoravaju da bi tako talibani mogli preuzeti kontrolu nad tim diplomatskim misijama, koje su dosad vodili diplomati imenovani prije talibanskog preuzimanja vlasti.

Talibani su u Europi dosad svoje diplomate poslali samo u Njemačku, jedinu zemlju EU-a koja ih je primila, te u Norvešku. Tako su od prošle godine dva konzularna službenika raspoređena u veleposlanstvu u Berlinu i generalnom konzulatu u Bonnu, između ostalog kako bi se olakšale deportacije u Afganistan.

Prema istraživanju NDR-a, dva predstavnika talibana faktički su preuzela vodstvo u obje diplomatske misije, iako to još nije prihvatila njemačka vlada. U norveškom glavnom gradu Oslu predstavnik talibana od 2025. službeno je imenovan za otpravnika poslova, time i kao prvi čovjek te misije.

Planirani posjet talibanske delegacije Bruxellesu proizlazi iz inicijative država članica, koje zahtijevaju od Europske komisije da koordinira tehničke razgovore u vezi s deportacijama. Komisija je prošlog tjedna potvrdila da su po tom pitanju već uspostavljeni kontakti s talibanima.

Veleposlanik Afganistana u Švicarskoj Nasir Andisha, otvoreni protivnik talibana, kritizirao je planove za predstojeći posjet delegacije iz Kabula: "Zbijaju šale na račun slabosti Zapada dok istovremeno još više pooštravaju svoju totalitarnu represiju u Afganistanu."

Andisha je istaknuo i da talibani slave diplomatske ustupke u Njemačkoj i Norveškoj kao Fatah - pobjedu ili osvajanje.

Veleposlanik Afganistana u Belgiji Nazifullah Salarzai izjavio je da će odmah podnijeti ostavku ako predstavnik talibana bude poslan u to veleposlanstvo.

Talibani još uvijek nisu preuzeli sve diplomatske misije Afganistana, a razlog za to uglavnom je činjenica da nijedna zemlja osim Rusije nije priznala talibansku državu, Islamski emirat Afganistan.

Međutim, u muslimanskim zemljama kao što su Iran, Ujedinjeni Arapski Emirati i Pakistan već postoje veleposlanici koje su imenovali talibani. Druge misije i dalje vode diplomati koje je prvobitno poslala prijašnja vlada Afganistana. Oni pak surađuju s radikalnim islamistima u Kabulu. Unutar EU-a takav pristup imaju afganistanska veleposlanstva u Češkoj, Bugarskoj i Nizozemskoj.

Do sada je preostala još samo mala skupina veleposlanstava pod vodstvom deklariranih protivnika talibana, kao što su diplomatske misije u Švicarskoj i Belgiji te Austriji, gdje je na čelu i dalje jedna veleposlanica. Međutim, te diplomatske misije mogu ponuditi samo strogo ograničene konzularne usluge jer ne održavaju nikakav kontakt s vlastima u Afganistanu. Sukladno tome, ne izdaju ni putovnice ni vize.

Prema istraživanju NDR-a, radikalni islamisti angažirali su posljednjih tjedana privatnu IT tvrtku iz Dubaija da pokrene više od 50 novih internetskih stranica koje online nude konzularne usluge, poput izdavanja putovnica ili viza.

Takve stranice uspostavljene su čak i za veleposlanstva i konzulate koji su i dalje pod kontrolom protivnika režima. Diplomati u pogođenim misijama strahuju da talibani koriste ovu metodu kako bi pokušali prevariti podnositelje zahtjeva i preusmjeriti ih na vlastite stranice.