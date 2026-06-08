Incident iznad Cipra! Turski lovci ometali zrakoplove europskih ministara: "Sve ćemo prijaviti..."

Cipar je optužio Tursku za ometanje vojnih zrakoplova koji su u ponedjeljak prevozili europske ministre obrane na sastanak Europske unije u Nikoziji.

Ciparske vlasti najavile su službene pritužbe zbog navodnih smetnji u radijskoj komunikaciji te aktivnosti turskih borbenih zrakoplova u blizini letjelica koje su prevozile visoke europske dužnosnike, piše Politico.

Prema priopćenju Victora Papadopoulosa, ravnatelja Ureda za medije ciparskog predsjednika, ciparske vlasti obaviještene su da su tijekom posjeta Cipru ometani zrakoplovi u kojima su se nalazili ministri obrane Grčke, Nizozemske i Francuske.

Dodao je da su u slučaju vojnog zrakoplova kojim je putovao grčki ministar obrane Nikos Dendias u tom području primijećeni i turski borbeni zrakoplovi.

"Sve će to Republika Cipar prijaviti nadležnim institucijama", poručio je Papadopoulos. Najavio je i da će ciparski ministar obrane o incidentu izvijestiti visoku predstavnicu EU-a za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaju Kallas te Europsko vijeće.

Europski ministri obrane doputovali su na Cipar na sastanak EU-a, a ta zemlja trenutačno predsjeda Vijećem Europske unije u okviru šestomjesečnog rotirajućeg mandata.

Grčki i ciparski dužnosnici rekli su za Politico da su komunikaciju sa zrakoplovima ometali kontrolori leta iz zračne luke Ercan, smještene u blizini mjesta Tymbou na sjeveru Cipra pod turskom kontrolom.

Prema njihovim tvrdnjama, dva turska borbena zrakoplova F-16 poletjela su i pratila najmanje jedan zrakoplov s europskim dužnosnicima tijekom prilaska Cipru, pritom održavajući određenu udaljenost.

Navodi se da su incidentom bili obuhvaćeni vojni zrakoplov kojim je putovao grčki ministar obrane Nikos Dendias te zrakoplov s francuskom ministricom oružanih snaga Catherine Vautrin. Ciparski dužnosnici tvrde da je ometan i zrakoplov kojim je putovalo nizozemsko izaslanstvo.

S druge strane, Kursad Hudaverdioglu, predsjednik sindikata kontrolora leta turskih Ciprana, odbacio je optužbe. Kazao je da su borbeni zrakoplovi F-16 poletjeli zbog hitne situacije te da su letjeli prema sjeveru otoka bez narušavanja bilo kakvih granica. Nije pojasnio o kakvoj je hitnoj situaciji bila riječ.

Tvrdnje da su turski borbeni zrakoplovi pratili letjelice s europskim dužnosnicima nazvao je "potpuno politički motiviranima" te ustvrdio da se radi o pogrešnom prikazivanju događaja.

Cipar je podijeljen od 1974. godine, kada je Turska vojno intervenirala nakon državnog udara koji je podržavala Grčka. Ankara ne priznaje Republiku Cipar, članicu Europske unije koju međunarodna zajednica priznaje kao jedinu legitimnu vlast na cijelom otoku. Tursku Republiku Sjeverni Cipar priznaje jedino Turska.

Incident se dogodio neposredno prije potpisivanja sporazuma o statusu snaga između Cipra i Francuske. Sporazum bi trebao definirati pravni okvir za boravak, obuku i djelovanje francuskih vojnih snaga na Cipru, uz poštovanje nacionalnog suvereniteta.

Vlasti turskog dijela Cipra još su u travnju proglasile sporazum ništavnim te izrazile zabrinutost da bi mogao promijeniti ravnotežu snaga na otoku.