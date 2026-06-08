Primorac o svojoj kandidaturi za šefa HOO-a: "Kad imate osobu koja je neovisna, ima iskustvo, znanje..."

Dragan Primorac želi biti novi čelnik HOO-a. Na pitanje kako ćete promijeniti sustav financiranja saveza, odgovara: "Kad imate osobu koja je neovisna, kad imate osobu koja ima iskustvo, znanje, onda vi imate pravo napraviti iskorake koji do tada nisu viđeni.

Ali nemojmo zaboraviti jednu činjenicu. Bilo koji novi čelnik koji misli da je s njim započeo svijet, živi u zabludi. Dakle, vi uvijek morate uzeti ono što je dobro, nastaviti i sportaš mora biti u središtu pozornosti i bit će.

Ako vi pogledate da kriteriji transparentnosti o kojoj svi govore trebaju biti prioritet, onda se postavlja vrlo jasno pitanje tko je taj koji je do sada svjedočio svojim djelima da to može napraviti.

Vratite se u period mog ministarstva od šest godina, gdje sam u cijeloj vertikali obrazovanja mijenjao sustav. Od 211 sportskih dvorana, od 130 tisuća mladi koji su bili uključeni u sport, a do tada nisu bili.

Od vrlo nezgodne stvari, to je bio novi zakon o sportu koji je doveo do preoblikovanja sportskih kluba, inače bi išli svi u stečaj. I ako hoćete, u tom periodu smo napravili zabranu prenamjene sportskih objekata i sačuvali sport. Dakle, sve se može ako se zna kuda se ide i ako vam je sportaš i sport u središtu pozornosti.

Nemojmo napraviti jednu veliku zabavu, a to je da Hrvatski olimpijski odbor postoji zbog sebe. On postoji zbog sportaša i sve prema tome mora biti orijentirano. I to će biti moja nit vodilja", kaže Primorac.

U njegovu programu stoji da želi ujediniti hrvatski sport.

"Podjele su neprirodne. Jer ako vi gledate olimpijske, neolimpijske, male, velike, one sa loptom, bez lopte, one kao takve ne postoji. Pa zar mi u periodu od zadnjih godina, ako pogledate zadnje tri olimpijade, od ogromnog broja medalja koje smo osvajali, imali ste ih 48 medalja, njih osam dolazi iz loptaških sportova gdje se cijela nacija radovala. Ja sam plakao zajedno sa mojim članovima obitelji. A njih 40 je došlo iz drugih sportova koji nisu loptaški. Zar to nije jedno?

I nit vodilja je zapravo bila da ja neću dozvoliti nikakve podijele, jer one uistinu ne postoje.

Kad vi vidite to jedinstvo sporta, onda nema nikakve šanse da će hrvatski sport biti u krizi. I kad netko kaže da je on u krizi, to nije točno. Radi se samo jednoj stvari.

Pojedinci koji su činili određena djela, kaznena djela - oni su u krizi. Ali hrvatski sport nije u krizi", napominje.

Na pitanje o sportašima i hoće li oni imati veću ulogu u donošenju odluka, Primorac kaže: "Vratimo se na 1991. godinu".

Potom je govorio o tome kako je šest njegovih prijatelja dalo život za Hrvatsku, ali i kako su hrvatski sportaši uvijek bili na čelu kad je trebalo nešto napraviti za Hrvatsku.

Naglasio je da hrvatski sport ima golem potencijal, ali da je za njegov daljnji razvoj potrebno osigurati bolje uvjete rada sportskim savezima. Prema njegovim riječima, savezi trebaju imati veću slobodu u djelovanju, ali istodobno i veću odgovornost za rezultate i upravljanje sustavom.

Posebno je upozorio na problem prekomjerne administracije koja, kako kaže, često troši previše novca, vremena i energije ljudi uključenih u sport. Smatra da je potrebno pojednostaviti procese kako bi se sportskim djelatnicima omogućilo da se više posvete razvoju sportaša i sportskih programa.

Primorac je također istaknuo kako Hrvatska ne smije izgubiti nijednog vrhunskog mladog sportaša ili trenera te da je stvaranje kvalitetnih uvjeta za njihov ostanak i razvoj jedan od ključnih prioriteta.

Posebnu ulogu u budućnosti sporta vidi u znanosti i obrazovanju. Naglasio je da Hrvatska ima izvrsne kineziološke fakultete koji bi trebali biti snažnije integrirani u sportski sustav kako bi svojim znanjem i istraživanjima pridonijeli stvaranju novih generacija uspješnih sportaša.

Uz suradnju sportskih saveza, akademske zajednice i jedinica lokalne samouprave, Primorac vjeruje da hrvatski sport ima sjajnu budućnost.

"Hrvatski sport ponos je naše države. Važno je znati kako doći do cilja, a ja znam kako to ostvariti", poručio je Primorac.