Trumpov Projekt sloboda doživio fijasko? Ključni saveznik okrenuo mu leđa i blokirao zračni prostor

Svega 36 sati nakon što je trijumfalno najavio Projekt sloboda - vojnu pratnju trgovačkim brodovima kroz blokirani Hormuški tjesnac - američki predsjednik Donald Trump bio je prisiljen povući ručnu kočnicu. Prema informacijama koje cure iz američkih obavještajnih krugova, razlog nije iznenadni mirovni napredak, već oštar "ne" iz Rijada.

Trump je saveznike u Perzijskom zaljevu zatekao nespremne objavom projekta na društvenim mrežama u nedjelju poslijepodne. Vodstvo Saudijske Arabije, osjećajući se isključenim iz strateškog planiranja, odmah je reagiralo: zabranili su američkim zrakoplovima polijetanje iz ključne baze Princ Sultan te zatvorili svoj zračni prostor za operacije podrške "Projektu Sloboda", piše NBC.

Telefonski poziv između Trumpa i saudijskog prijestolonasljednika Mohammeda bin Salmana (MBS) navodno nije urodio plodom. Bez saudijskog neba američka mornarica ostala je bez "zračnog kišobrana" nužnog za zaštitu brodova od iranskih napada, što je predsjednika prisililo na ponižavajuću pauzu.

Saveznici u čudu: "Prvo objava, onda koordinacija"

Osim Saudijaca, iznenađeni su ostali i Katar i Oman. Diplomatski izvori s Bliskog istoka potvrđuju da Washington nije koordinirao planove s njima sve dok operacija već nije počela. Iako Bijela kuća službeno tvrdi da su "regionalni saveznici obaviješteni unaprijed", stanje na terenu govori o ozbiljnom narušavanju povjerenja.

Vojni stručnjaci objašnjavaju da je bez dozvole za pristup, baziranje i prelet (tzv. ABO prava), američka vojna moć u regiji paralizirana, unatoč tome što su u blizini prisutne čak dvije skupine nosača zrakoplova.

Trump sada situaciju pokušava prikazati kao priliku za diplomaciju. "Rat bi mogao završiti ako Iran pristane na ono što je dogovoreno", poručio je iz Ovalnog ureda, naglašavajući ulogu Pakistana kao posrednika.

S druge strane, pritisak raste zbog nadolazećih izbora za američki Kongres u studenom, ali i Trumpova skorog puta u Peking na sastanak sa Xi Jinpingom. Kina također inzistira na hitnom prekidu vatre, dok izvori iz Jordana tvrde da je Iran pred ekonomskim kolapsom i da si više ne može priuštiti ratno stanje.

Iranski "prst na okidaču"

Dok Washington priča o miru, Teheran šalje mješovite poruke. Viši iranski dužnosnici novu ponudu nazivaju "listom želja" i poručuju da im je "prst na okidaču".

"Amerikanci ratom neće dobiti ono što nisu uspjeli u pregovorima lice u lice", poručio je Ebrahim Rezaei iz iranskog parlamenta.

Trump je, s karakterističnom oštrinom, zaključio: "Mislim da imamo dobre šanse za kraj, a ako ne završi, morat ćemo se vratiti 'bombardiranju do besvijesti'".