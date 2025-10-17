Bio je jedan od Trumpovih ključnih ljudi, a onda je postao jedan od njegovih najglasnijih kritičara: Sada je stigla osveta

John Bolton, bivši savjetnik američkog predsjednika Donalda Trumpa za nacionalnu sigurnost, koji je kasnije postao njegov kritičar, optužen je za prijenos i zadržavanje dokumenata o nacionalnoj obrani, čime je u zadnjih nekoliko tjedana Ministarstvo pravosuđa po treći put podiglo kaznenu prijavu protiv nekog od kritičara republikanskog predsjednika.

Boltonov odvjetnik nije odmah odgovorio na zahtjev za izjavu agenciji Reuters. Prethodno je zanijekao da je Bolton bio upleten u kažnjiva djela.

Optužnica, prema sudskim zapisima objavljenim u četvrtak, uslijedila je nakon što su sudski dokumenti objavljeni prošlog mjeseca otkrili da je Bolton bio pod saveznom istragom zbog potencijalne zlouporabe povjerljivih informacija.

Trump, koji se kandidirao za predsjednika obećavajući odmazdu nakon što se suočio s nizom pravnih problema po završetku prvog mandata u Bijeloj kući 2021., odbacio je desetljećima stare norme osmišljene kako bi se američke savezne snage zakona izolirale od političkih pritisaka. Posljednjih mjeseci aktivno je vršio pritisak na Ministarstvo pravosuđa i državnu odvjetnicu Pam Bondi da podignu optužnice protiv njegovih navodnih protivnika, čak je i otpustio tužitelja za kojeg je smatrao da u tome presporo djeluje.

Bolton je bio američki veleposlanik pri Ujedinjenim narodima, kao i savjetnik za nacionalnu sigurnost Bijele kuće tijekom Trumpovog prvog mandata, prije nego je postao jedan od najglasnijih predsjednikovih kritičara. U memoarima koje je objavio prošle godine, opisao je Trumpa nesposobnim za predsjednika.

Optužbe protiv Boltona dolaze nedugo nakon što je Ministarstvo pravosuđa podiglo optužnicu protiv bivšeg ravnatelja FBI-a Jamesa Comeyja, koji je istraživao Trumpovu predsjedničku kampanju 2016., i državne odvjetnice New Yorka Letitije James, koja je prethodno protiv Trumpa i njegove obiteljske tvrtke za nekretnine pokrenula građansku tužbu za prijevaru.

Comey, kojeg je Trump otpustio 2017., suočava se s optužbama za davanje lažnih izjava Kongresu i ometanje Kongresa. Izjasnio se da nije kriv.

James je optužena za bankovnu prijevaru i davanje lažnih izjava financijskoj instituciji. Ona je zanijekala nezakonito postupanje i trebala bi se pojaviti na saveznom sudu kasnije ovog mjeseca.

Agenti FBI-a pretražili su Boltonov dom i ured u kolovozu, tražeći dokaze o mogućim kršenjima Zakona o špijunaži, koji uklanjanje, zadržavanje ili prenošenje nacionalnih spisa o obrani definira kao kaznena djela. U njegovom domu u Marylandu agenti su zaplijenili dva mobitela, dokumente u mapama označenim kao "Trump I-IV" i fascikl s oznakom "izjave i razmišljanja o savezničkim udarima", prema sudskim dokumentima.

Također su pronašli spise označene kao "povjerljivo", uključujući dokumente koji se odnose na oružje za masovno uništenje, američku misiju pri Ujedinjenim narodima i druge materijale vezane uz strateške komunikacije američke vlade unutar njegovog ureda u Washingtonu.

Sudski zapisi također pokazuju da je "strani subjekt" hakirao Boltonov račun e-pošte, no detalji o hakiranju su naknadno uređivani. Boltonov odvjetnik prethodno je rekao da su zapisi koje je FBI zaplijenio bili obični dokumenti koje je bivši vladin dužnosnik mogao posjedovati.

Sam Trump je prethodno optužen za kršenje Zakona o špijunaži zbog navodnog prenošenja povjerljivih dokumenata u svoj dom na Floridi nakon što je 2021. napustio Bijelu kuću i odbijanja ponovljenih zahtjeva vlade da ih vrati. Trump se izjasnio da nije kriv, a taj je slučaj odbačen nakon što je ponovno izabran u studenom 2024.