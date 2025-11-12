FOTO/VIDEO Starosjedioci probili koridor zaštitara, letjele palice, ima ozlijeđenih: "Ne možemo jesti novac!"

Deseci prosvjednika starosjedilačkog stanovništva probili su se u utorak u prostor gdje se održava klimatski summit COP30 u Brazilu i sukobili se sa zaštitarima na ulazu, tražeći klimatske akcije i zaštitu šuma.

Ljutito vičući, prosvjednici su zahtijevali da im se omogući ulazak u kompleks UN-a, gdje tisuće delegata iz zemalja diljem svijeta prisustvuju ovogodišnjem klimatskom summitu UN-a u amazonskom gradu Belemu u Brazilu.

Neki su mahali zastavama s porukama o pravima na zemlju, a drugi su nosili transparente na kojima je pisalo "Naša zemlja nije na prodaju".

Vođa starosjedilaca iz zajednice Tupinamba s donjeg toka rijeke Tapajos u Brazilu, rekao je Reutersu kako su ogorčeni zbog stalnog širenja industrije u šumi.

Prosvjednici upali na COP30 i sukobili se s osiguranjem - 2 Foto: Afp

"Ne možemo jesti novac. Želimo da naša zemlja bude slobodna od agrobiznisa, istraživanja nafte, ilegalnih rudara i ilegalne sječe drva", rekao je Gilmar koji koristi samo jedno ime.

Zaštitari su potisnuli prosvjednike i stolovima zabarikadirali ulaz. Reutersov svjedok vidio je kako je jedan zaštitar odvezen u kolicima držeći se za trbuh.

Drugi zaštitar, sa svježom posjekotinom iznad oka, rekao je da ga je pogodila palica bačena iz gomile, pri čemu ih je osiguranje nekoliko i oduzelo.

Prosvjednici su se razišli ubrzo nakon sukoba, a bili su dio skupine od stotina ljudi koji su marširali do mjesta održavanja summita.

Prosvjednici upali na COP30 i sukobili se s osiguranjem - 3 Foto: Afp

Osiguranje je poslije omogućilo delegatima da izađu, ali tek nakon što ih je ranije uputilo da se vrate unutra dok se situacija ne smiri. Unutar kompleksa, za sigurnost je zadužen UN.

"Ranije večeras, skupina prosvjednika probila je sigurnosne barijere na glavnom ulazu u COP, pri čemu su lakše ozlijeđena dva zaštitara te je nanesena manja šteta", rekli su iz UN-a.

⏯️ COP 30: manifestantes entram em confronto com seguranças e homem sai ferido



📹 Material cedido ao Metrópoles pic.twitter.com/TvmcN8VdTC — Metrópoles (@Metropoles) November 11, 2025

Naveli su kako je brazilsko i UN-ovo osiguranje poduzelo zaštitne mjere kako bi osiguralo mjesto održavanja summita, slijedeći sve utvrđene sigurnosne protokole.

"Brazilske i UN-ove vlasti istražuju incident. Prostor je u potpunosti osiguran, a pregovori na COP-u se nastavljaju", istaknuli su.

Prosvjednici upali na COP30 i sukobili se s osiguranjem - 4 Foto: Afp

Predsjednik Brazila Luiz Inácio Lula da Silva istaknuo je autohtone zajednice kao ključne igrače ovogodišnjih pregovora na COP30.

Ranije ovog tjedna, deseci vođa starosjedilačkih zajednica stigli su na summit kako bi sudjelovali u razgovorima i tražili da imaju veći utjecaj na odluke o upravljanju šumama.

U odvojenom intervjuu u utorak, istaknuti vođa Raoni Metuktire, poznat i kao poglavica Raoni, rekao je da su mnogi iz autohtonih zajednica uzrujani zbog stalnih industrijskih projekata u šumi te je pozvao Brazil da osnaži domorodačke narode u očuvanju Amazone.