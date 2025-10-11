Objavljeni zabrinjavajući podaci: "Ovo nije samo upozorenje ni buduća prijetnja"

Svaki dio oceana pod prijetnjom je trostruke planetarne krize - klimatskih promjena, gubitka bioraznolikosti i onečišćenja plastikom, pokazalo je deveto izdanje Izvješća o stanju oceana, koje je krajem rujna objavila Služba praćenja morskog okoliša Copernicus (Copernicus Marine Service - CMEMS)-

Riječ je o godišnjoj procjeni stanja oceana i promjena u oceanima i morima na europskoj i globalnoj razini, a s obzirom na to da oceani pokrivaju 71 posto površine Zemlje i igraju ključnu ulogu kao stabilizatori klime, ovo su vrlo zabrinjavajući podaci.

Ključni nalazi

Zagrijavanje oceana se ubrzava, žarišta morske bioraznolikosti u sve su većem riziku, a zakiseljavanje oceana brzo napreduje. Onečišćenje plastikom sada utječe na sve oceanske bazene dok se ugrožene vrste i koraljni grebeni suočavaju s prijetnjama, pokazuju ključni nalazi najvažnijeg godišnjeg izvješća CMEMS-a.

Najnovije izvješće pruža informacije o promjenama i varijacijama u oceanu tijekom proteklih desetljeća. Poseban naglasak stavljen je na ekstremne događaje iz 2023. i 2024. godine. Ovogodišnja publikacija istražuje duboku međusobnu povezanost utjecaja promjena oceana s promjenama u morskim ekosustavima, ljudskom društvu, kulturi i gospodarstvu.

"Zaštita ključne uloge oceana u održavanju života i egzistencije započinje razumijevanjem kako se i zašto mijenja. Najnoviji Copernicusov Izvještaj o stanju oceana otkriva srušene rekorde, ubrzane trendove i sve veće učinke na morske ekosustave i društva pružajući znanstvene spoznaje potrebne za donošenje učinkovitih i usmjerenih odluka. Znanost je nedvosmislena - ocean se brzo mijenja, s rekordnim ekstremima i rastućim posljedicama. Znamo zašto i znamo što to znači. Ovo znanje nije samo upozorenje, to je nacrt za vraćanje ravnoteže između ljudi i oceana", ističe oceanografkinja i viša savjetnica u Mercator Ocean International (MOI) koji djeluje kao provedbeni partner u okviru svoje odgovornosti za upravljanje Copernicusovom uslugom za mora te direktorica Copernicus Marine Ocean State Reporting Karina von Schuckmann.

"Nalazi Izvješća o stanju oceana alarmantan su podsjetnik na goruće izazove s kojima se suočava naš ocean", istaknuo je povjerenik za obranu i svemir Andrius Kubilius te dodao. "Izvješće pruža sveobuhvatan pregled stanja, trendova i prirodnih varijacija globalnog oceana, a istodobno predstavlja inovativne alate za praćenje koji omogućuju održivi suživot s morskim ekosustavima To u potpunosti podržava prioritete Europskog pakta o oceanima, čineći izvješće značajnim doprinosom europskim ambicijama u upravljanju našim oceanima."

Infografika Foto: Copernicus Ocean State Report 9, Copernicus Marine Service

Plavi, Zeleni i Bijeli ocean

Izvješće o stanju oceana znanstvenoj zajednici, političarima i donositeljima odluka pruža sveobuhvatan pregled trenutačnog stanja oceana, njegovih prirodnih varijacija i dugoročnih trendova, s posebnim fokusom na globalni ocean, regionalna europska mora i područje sjevernog Atlantika. Također pruža i ključne podatke o tome kako promjene u oceanima utječu na ekosustave, sigurnost opskrbe hranom, gospodarstva, obalne zajednice i globalnu regulaciju klime.

Riječ je o godišnjoj znanstvenoj suradnji u kojoj sudjeluje više od 100 stručnjaka iz Europe i svijeta, a sastavlja ga Copernicus Marine Service. Koristeći podatke promatranja (daljinsko istraživanje, in situ) i podatke ponovne analize oceana, izvješće pruža sveobuhvatnu četverodimenzionalnu (geografska širina, dužina, dubina i vrijeme) analizu Plavog, Zelenog i Bijelog oceana.

Plavi ocean opisuje fizičko stanje oceana. Povezan je s parametrima kao što su vjetar, temperatura površine mora, visina mora, oceanske struje i konvekcija, valovi, toplinski sadržaj oceana, salinitet i dubina miješanih slojeva.

Zeleni ocean opisuje biogeokemijske procese u oceanu, poput prijenosa jednostavnih kemijskih tvari između oceanskog života i okoliša. Zeleni ocean obuhvaća, između ostalog, varijacije koncentracija klorofila-a, hranjive tvari u oceanu i primarnu proizvodnju, kao i zakiseljavanje oceana i deoksigenaciju oceana.

Bijeli ocean odnosi se na životni ciklus bilo koje vrste leda koji pluta na površini oceana u polarnim regijama. Pokazatelji za Bijeli ocean uključuju opseg i volumen morskog leda u oceanskim područjima Arktika, Antarktika i Baltika.

Infografika Foto: Copernicus Ocean State Report 9, Copernicus Marine Service

"Svaki dio oceana pogođen je trostrukom planetarnom krizom"

"Deveti Copernicusov Izvještaj o stanju oceana potvrđuje da je sada svaki dio oceana pogođen trostrukom planetarnom krizom. U takvom kontekstu, pouzdana znanost i operativni alati potrebniji su nego ikad. Copernicus Marine Service, koji Mercator Ocean u ime Europske komisije provodi već gotovo cijelo desetljeće, pruža ovu jedinstvenu osnovu. Njegovo godišnje izvješće pretvara najnovija znanstvena dostignuća u primjenjivo znanje, pomažući Europi i svijetu da ojačaju otpornost, osiguraju sigurnost i zaštite oceane za buduće generacije", naglašava glavni direktor francuskog nacionalnog centra za praćenje i prognoziranje oceana Mercator Ocean International (MOI) Pierre Bahurel.

Bolje razumijevanje promjena u oceanima može omogućiti donošenje informiranih odluka za zaštitu oceana, a s obzirom na to da najnovije Izvješće detaljno prikazuje promjene u globalnom oceanu i europskim regionalnim morima, s naglaskom na 2023. i 2024. godinu ključna poruka jest da je sve povezano: kada se ocean mijenja, mijenja se i sve što je s njim povezano - morski ekosustavi, društvo i gospodarstvo. Stoga je važno imati na umu ključne nalaze Izvješća:

Nezapamćeno zagrijavanje oceana

U proljeće 2024. globalna površinska temperatura mora dosegnula je rekordnu temperaturu od 21°C, uz stalno i sve brže povećanje toplinskog sadržaja oceana od 0,14 W/m² po desetljeću, što je znatno utjecalo na Zemljin ekosustav.

Sjeveroistočni Atlantik i susjedna mora zagrijavaju se dvostruko brže od globalnog prosjeka, za +0,27°C po desetljeću od 1982.

Morski toplinski valovi

Temperature oceana 2023. i 2024. premašile su prethodne rekorde za više od +0,25°C, što je utjecalo na ekosustave, ribarstvo i obalna gospodarstva.

Godine 2023. morski toplinski val zahvatio je tropski sjeverni Atlantik i oborio sve dosadašnje rekorde po intenzitetu, trajanju i prostornom opsegu, i to na površini i u dubini. Tijekom cijele godine zahvatio je više od 99 posto regije, a neka su područja iskusila više od 300 dana toplinskog vala.

Porast razine mora

Kako se ocean zagrijava, on se širi, a zajedno s otapanjem kopnenog leda poput ledenjaka uzrokuje porast razine mora. Od početka 20. stoljeća, razina mora porasla je za 228 mm i dosegnula rekordne vrijednosti 2024. godine.

Razine mora ne samo da rastu, nego rastu sve ubrzanije - stopa rasta povećala se za 30 posto između 1990-ih i 2010-ih. Porastom je ugroženo 200 milijuna Europljana koji žive u obalnim područjima, a mnoge lokacije UNESCO-ove svjetske baštine u niskim obalnim područjima Europe bit će djelomično ili potpuno potopljene u nadolazećim stoljećima ili tisućljećima.

Graf Foto: Copernicus Ocean State Report 9, Copernicus Marine Service

Invazivne vrste

Tijekom sredozemnog toplinskog vala 2023. toplije vode povećale su broj invazivnih vrsta kao što su plavi rak i vatreni crv, što je lokalno ribarstvo dovelo do ruba kolapsa, a s njima već problema ima i u Hrvatskoj.

U delti rijeke Po u sjeveroistočnoj Italiji, invazivni i proždrljivi plavi rak doveo je do kolapsa proizvodnje školjki u rasponu od 75 do 100 posto. Na Siciliji vatreni crvi ugrozili su bioraznolikost, ljudsko zdravlje i turizam.

Otapanje morskog leda

U razdoblju od prosinca 2024. do ožujka 2025. led u Arktičkom moru zabilježio je četiri uzastopne najniže razine zabilježene u povijesti, izgubivši područje gotovo dvostruko veće od Portugala.

Zakiseljavanje oceana

Ubrzava se i zakiseljavanje oceana, s potencijalno štetnim posljedicama za morsku bioraznolikost. Trenutačno se više od 10 posto žarišta morske bioraznolikosti zakiseljava brže od globalnog prosjeka.

Tri četvrtine zemalja koje ispuštaju više od 10.000 tona plastike nalaze se u blizini ugroženih i kritično ugroženih koralja te osjetljivih i ključnih morskih ekosustava. Oko 16 posto ugroženih i 30 posto kritično ugroženih koralja ugroženo je brzim zagrijavanjem oceana ili zakiseljavanjem.

Barometar morske zvijezde

Promjene u oceanima već predstavljaju značajan gospodarski rizik. Primjerice, ubrzano zagrijavanje i zakiseljavanje posebno su izraženi u europskim morskim regijama u kojima je akvakultura važna gospodarska grana.



Morski toplinski valovi i dalje pogađaju regiju, a postaju učestaliji, intenzivniji i prostorno rasprostranjeniji. Godine 2024. ekstremni morski toplinski valovi zahvatili su zemlje u kojima 40 do 80 posto zaposlenih u plavoj ekonomiji ovisi o obalnom turizmu, upozorava se u Izvješću.

U izvješću je stoga predstavljen i Barometar morske zvijezde - nova inicijativa za praćenje oceana pokrenuta na Svjetski dan oceana, 8. lipnja. Barometar svake godine nudi vizualni prikaz složenog odnosa između ljudske aktivnosti i stanja oceana. Ovaj znanstveno utemeljeni pregled pomoći će u prijelazu od boljeg razumijevanja oceana prema konkretnim akcijama za ispunjavanje međunarodnih obveza, zaštitu obalnih zajednica i očuvanje zdravlja oceana budućnosti.

Barometar morske zvijezde Foto: Copernicus Ocean State Report 9, Copernicus Marine Service

Pet krakova predstavljaju stanje oceana, ljudske pritiske, društvene štete, napore zaštite i prilike za čovječanstvo

"Zaključci Izvješća o stanju oceana otkrivaju tešku, ali bitnu dijagnozu našeg oceana. Potvrđuje da trostruka planetarna kriza nije buduća prijetnja, već sadašnja realnost. To znači i da smo poduzeli prve potrebne korake jer su podaci temelj učinkovitog djelovanja. U skladu s inicijativom za promatranje oceana u okviru Pakta o oceanima koristimo moć europskog digitalnog blizanca oceana, koji se temelji na znanju o moru kao što su Copernicus Marine i EMODnet, kako bismo podatke pretvorili u predvidljivost, što nam omogućuje prelazak s promatranja na rješenje", naglašava povjerenik za ribarstvo i oceane Costas Kadis.

Sada možemo, dodaje, simulirati širenje invazivnih vrsta, predvidjeti utjecaj toplinskih valova na riblje stokove i testirati učinkovitost zaštićenih morskih područja prije njihove provedbe; "Ti su alati ključni za otporno i održivo plavo gospodarstvo. Ocean nam šalje jasan signal. Sada smo bolje opremljeni za odgovor."