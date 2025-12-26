Megaskandal trese zemlju! Bivši premijer proglašen krivim za pronevjeru milijardi

Bivši malezijski premijer Najib Razak proglašen je krivim za zlouporabu položaja u najnovijem sudskom postupku vezanom uz skandal 1MDB.

Najib se nalazi u zatvoru od kolovoza 2022., kada je najviši sud u Maleziji potvrdio presudu za korupciju, no on i dalje odbacuje sve optužbe. Bivši premijer, koji već služi zatvorsku kaznu, osuđen je u dosad najvećem suđenju povezanom s višemilijarderskom prijevarom oko državnog fonda 1MDB.

Tereti ga se po četiri točke optužnice za korupciju i 21 točki za pranje novca, zbog nezakonitog primanja oko 2,2 milijarde ringgita, odnosno približno 544 milijuna američkih dolara, iz fonda 1MDB. Najib je tijekom cijelog postupka ustrajao u tvrdnji da nije počinio nikakvo kazneno djelo.

Istražitelji u Maleziji i Sjedinjenim Državama navode da je iz fonda 1Malaysia Development Berhad, koji je Najib suosnovao 2009. godine dok je bio na vlasti, otuđeno najmanje 4,5 milijardi dolara.

Više od milijardu dolara navodno je završilo na računima povezanim s Najibom, što on također poriče.

Najib, koji ima 72 godine, u zatvoru je od kolovoza 2022., kada je malezijski vrhovni sud potvrdio presudu kojom je proglašen krivim za korupciju zbog nezakonitog primanja sredstava iz jedne jedinice 1MDB-a.

U tom je predmetu bio osuđen na 12 godina zatvora, no kazna mu je prošle godine prepolovljena odlukom povjerenstva za pomilovanja.

Bivši premijer u više je navrata tvrdio da su ga u zabludu doveli dužnosnici 1MDB-a i odbjegli financijer Jho Low, koji je u Sjedinjenim Državama optužen zbog svoje ključne uloge u aferi. Low, čija je trenutačna lokacija nepoznata, također odbacuje sve optužbe, prenosi The Guardian.

Ovaj postupak je drugi veliki proces protiv Najiba i smatrao se dosad najznačajnijim jer se izravno odnosio na subjekte povezane s fondom 1MDB i uključivao znatno veće iznose novca nego prethodna suđenja.

Opsežan sudski proces trajao je čak sedam godina, a tijekom njega je saslušano 76 svjedoka, uključujući i samog Najiba.

Riječ je o iznimno složenom slučaju, s brojnim odgodama i financijskim konstrukcijama koje je teško pratiti, rekla je Bridget Welsh, počasna znanstvena suradnica Instituta za azijska istraživanja Sveučilišta u Nottinghamu u Maleziji. Financijski kriminal ove vrste višeslojan je i zahtijeva dugotrajan i temeljit postupak, dodala je u izjavi za Al Jazeeru.

Najib se prošle godine ispričao zbog lošeg upravljanja skandalom 1MDB dok je bio na vlasti, no tijekom aktualnog suđenja tvrdio je da su ga u zabludu doveli odbjegli malezijski financijer Jho Low i drugi akteri. Low se od 2016. nalazi na Interpolovoj tjeralici.

Sudac Sequerah naveo je kako su dokazi pokazali da je Najib imao nedvojbenu vezu i blisku povezanost s Lowom, koji je djelovao kao njegov posrednik i opunomoćenik u poslovima vezanim uz 1MDB, izvijestila je novinska agencija Reuters.

Obrana bivšeg premijera

Sud je također osporio Najibovu obranu prema kojoj je dio nezakonito stečenog novca smatrao donacijama saudijske kraljevske obitelji, navodeći da takva tvrdnja nije uvjerljiva niti potkrijepljena dokazima.

Unatoč ozbiljnosti optužbi, Najib i dalje uživa potporu dijela pristaša Ujedinjene malezijske nacionalne organizacije, stranke koja je vodila Maleziju od 1957. do 2018. godine, kada je izgubila vlast upravo zbog skandala 1MDB.

Bridget Welsh istaknula je da će ishod ovog procesa biti važan pokazatelj razine političke odgovornosti u Maleziji, osobito kada je riječ o najvišim dužnosnicima. Prema njezinim riječima, riječ je o ispitu neovisnosti pravosuđa i političke volje da se postupak provede do kraja, tim više što je stranka povezana s optuženikom i dalje dio vladajuće strukture.

Uz presudu za zlouporabu položaja, Najib se suočava s još 21 optužbom za pranje novca, a sudski postupak u vezi s tim optužbama u petak još nije bio zaključen. Svaka od tih optužbi nosi zapriječenu kaznu zatvora od 15 do 20 godina.

Tužitelji su Najiba optužili da je, koristeći položaje premijera, ministra financija i predsjednika savjetodavnog odbora fonda 1MDB, prije više od deset godina prebacio velike svote novca iz državnog fonda na vlastite račune.

Skandal je u Maleziji izbio 2015. godine, a Najib je 2020. već bio osuđen na 12 godina zatvora zbog pronevjere oko 9,9 milijuna dolara iz fonda 1MDB. Ta mu je kazna kasnije smanjena na šest godina.