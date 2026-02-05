Otkriven ključan detalj u istrazi nestanka majke američke voditeljice: FBI nudi visoku nagradu za informacije

Protječe peti dan od početka očajničke potrage za 84-godišnjom Nancy Guthrie, majkom poznate američke voditeljice Savannah Guthrie, a vlasti još nisu identificirale nijednog osumnjičenog niti osobu od interesa, izjavio je šerif okruga Pima Chris Nanos.

DNK testovi pokazali su da krv pronađena na trijemu kuće Nancy Guthrie pripada njoj. "Jedini DNK dokaz koji smo dobili je s trijema. Uvidjeli smo važnost te krvi i analiza je potvrdila da pripada Nancy", rekao je šerif.

Vlasti vjeruju da je tijekom vikenda protiv svoje volje odvedena iz svog doma u Tucsonu.

"U ovom trenutku vjerujemo da je Nancy još uvijek negdje tamo. Želimo je vratiti kući", rekao je Nanos na konferenciji za novinare, pet dana nakon što je prijavljen njezin nestanak. Ipak, šerif je priznao da vlasti nemaju nikakav dokaz da je dobro.

Nancy i Savannah Guthrie Foto: screenshot/Platforma X

Iako može voziti i mentalno je potpuno prisebna, šerif je rekao da ima poteškoća s hodanjem čak i na kratkim udaljenostima. Također mora svakodnevno uzimati lijekove koji su ključni za njezino zdravlje.

Poruka s ucjenom

Istražitelji su objavili detaljniju vremensku crtu događaja nakon što je Guthrie posljednji put viđena u subotu navečer te su poručili da ozbiljno razmatraju poruku s ucjenom koja je poslana nekolicini medijskih kuća.

U poruci se tražio novac, uz rok koji istječe u četvrtak navečer te drugi rok za ponedjeljak ako prvi ne bude ispunjen, rekao je Heith Janke, šef FBI-ja u Phoenixu, javlja AP News.

Najmanje tri medijske kuće prijavile su da su primile navodne poruke s ucjenom, koje su predale istražiteljima. Vlasti su uhitile jednu osobu nakon što se ispostavilo da je jedna od poruka bila lažna, rekao je šerif.

Dan ranije Savannah Guthrie i njezina braća i sestre objavili su poruku otmičaru svoje majke, poručivši da su spremni razgovarati, ali da žele dokaz da im je majka živa. Međutim, zasad nema javnog znaka da je stigao ikakav odgovor.

Vlasti u istragu uključuju dodatne resurse i ljude, a FBI je u četvrtak objavio da nudi nagradu do 50.000 dolara za informacije.

Vremenska crta nestanka

Nancy Guthrie je subotu navečer provela na večeri igrajući igre s članovima obitelji, nakon čega ju je jedan od njih odvezao kući, u imućnu četvrt Tucsona, rekao je šerif.

Otprilike četiri sata kasnije, nešto prije 2 sata ujutro u nedjelju, isključena je kamera na kućnom zvonu, rekao je Nanos.

Podaci softvera zabilježili su kretanje kod kuće nekoliko minuta kasnije, iako je šerif priznao da je to mogao biti i neki životinjski pokret.

U 2:28 ujutro aplikacija koja je povezana s Guthrijinim elektrostimulatorom srca (pacemakerom) prekinula je vezu s njezinim telefonom.

Situaciju prati i Trump

Američki predsjednik Donald Trump gledao je konferenciju za novinare šerifovog odjela okruga Pima, zbog koje je, prema riječima njegove glasnogovornice Karoline Leavitt, odgodio njezin dnevni brifing. "To je jednostavno srceparajuća situacija", rekla je novinarima.

"Predsjednik je jučer izravno razgovarao sa Savannah Guthrie i rekao joj da je savezna vlada ovdje da pomogne. Svi zahtjevi koje podnesu državni i lokalni dužnosnici u potrazi, apsolutno će biti udovoljeni. Naša srca i naše molitve su uz Savannah i cijelu njezinu obitelj", rekla je Levitt.