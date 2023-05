Pronađena je djevojka koja je nestala prije pet godina u Illinoisu, kada je imala devet godina.

Kayla Unbehaun, koja je nestala s devet godina u Wheatonu, pronađena je pet godina kasnije, i to zahvaljujući dokumentarcu Unsolved Mysteries, u kojem se spominje i njezin nestanak.

Tijekom vikenda vlasnik trgovine u šoping-centru u Ashvilleu prepoznao je Kaylu, čije je fotografije vidio u dokumentarcu, te je pozvao policiju, piše ABC Chicago.

Nakon intervencije policije prikupljeni su svi potrebni dokazi kojima je potvrđeno da ju je otela njezina majka Heather Unbehaun. Heather je zadržana uz jamčevinu od 250 tisuća dolara.

Nacionalni centar za nestalu djecu na svom je profilu na Twitteru objavio sretne vijesti.

BREAKING NEWS ‼️



NCMEC is excited to share that Kayla Unbehaun has been FOUND SAFE in North Carolina!



Kayla was only 9 years old when she was abducted by her non-custodial mother, Heather Unbehaun from South Elgin, Illinois on July 5, 2017. Kayla’s dad, Ryan asked NCMEC to… pic.twitter.com/5O7bpEjIhT