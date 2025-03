Jelena Milić, sada već bivša veleposlanica Srbije u Hrvatskoj, oprostila se od svoje pozicije objavom na Facebooku.

Milić, iza koje je nekoliko incidenata na diplomatskim događajima u Hrvatskoj, ispisala je svoj profesionalni i privatni put kroz niz dosjetki na Facebooku te spomenula neke glazbenike poput Doorsa i The Cure.

Dodala je i ide na koncert Bijelog Dugmeta u Areni Zagreb, ali da bi išla i na još jedan koncert u Zagrebu, ako joj to Vučić dopusti.

"Predsjedniče, ostavite me u RH do Thompsonova koncerta, moram to uživo vidjeti"!, napisala je Milić na Facebooku.

Podsjetimo, Marko Perković Thompson održat će koncert na zagrebačkom Hipodromu 5. srpnja. Za koncert je prodano više od 280 tisuća ulaznica.