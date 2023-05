Predsjednik Zoran Milanović sudjelovao je na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Slavonskog Broda u povodu Dana Grada i blagdana sv. Ivana Nepomuka, zaštitnika Grada. Nakon sjednice, odgovarao je na pitanja novinara.

Nakon sjednice, odgovarao je na pitanja novinara. Milanović je rekao da, što se tiče ukidanja prireza - "ne radi se o poreznoj reformi, potrebna su nam rasterećenja".

"Zašto se ide ukidati prirez? Da bi oni koji imaju, u slučaju grada Zagreba, nad čijom sudbinom ne treba zapomagati, i ti to ukidaš? Kao da se nekome sapuna daska, zašto? To neće povećati plaće nego će se uprijeti prst u nekog tko je mogao povećati prihode", dodao je.

"Zadnja bravura koju su smislili je centralizacija županijskih bolnica. Koji je smisao toga? Najveći broj poslovnih neuspjeha ide na brk centralne vlasti, tamo treba raditi reda. To je sve bilo preko noći, to su stvari o kojima treba ozbiljno razgovarati", istaknuo je.

"Ovo je nepotrebno manipuliranje. Radio sam taj posao i sve mi je jasno", istaknuo je Milanović.

Na pitanje o inflaciji i porastu plaća kaže kako treba nešto srezati da bi se znalo tko je glavni. "Da bi ljudi više trošili i davali u državnu blagajnu kroz PDV", dodao je.

O najavljenom plaćanju jednog dijelu mirovinskog doprinosa, Milanović pita: "Otkud će to država plaćati? Od lemuzine?".

O prijetnjama Vladi

Novinari su ga pitali i o prijetnjama premijeru Andreju Plenkoviću. "Ispada da moraš biti iznimno hrabar da bi radio ovaj posao. No to je nešto s čim živiš cijelo vrijeme. Ja sam ih dobio more. I u subotu. I što sad?", navodi Milanović i dodaje da bi bilo neozbiljno, egocentrično i samoživo da govori o tome.

"Meni su dolazili ispred vrata grlati momci i urlali i arlaukali. Danas pijemo zajedno pivo i razgovaramo o tome što je pošlo po zlu. Znate tko ih je huškao? Plenković, i njemu slični bez sekunde braniteljskog staža koji su ih na to poticali u šatoru", kazao je i dodao da je premijer huškač.

"Javnost se tim stvarima ne smije maltretirati", istaknuo je Milanović.

"On tri godine govori o sluđenom mladiću koji je napao na Vladu pa se ubio. Plenković uopće nije bio tamo. Da je bio Plenković meta, on bi se raspitao. I meni prijete, godinama već", kazao je Milanović.

"Plenković je tada bio doma, nije ga bilo u uredu, moja supruga je bila tamo, slučajno se vozila na posao, mogla je dobiti metak. Nitko se nije bavio Plenkovićem tada, kao ni njegovim životom", rekao je Milanović.

O optužbama da laže

Kaže kako nije istina da laže o Plenkoviću i članovima njegove obitelji.

"To da to ima veze s onim što govorim kad raskrinkavam licemjerje, veliki patriotizam i kako je rekao - lažem. Što lažem? Jedina stvar koja nije dokaziva je to da o HDZ-u i Tuđmanu nije imao nikakav stav. Za to ima dosta svjedoka iako nije nešto što je snimljeno, ostale su sve činjenice", rekao je.

"Da, profitirao si, živjeli ste kao pet bubrega u kanti loja, to su činjenice. Dok su Tuđman i drugi bili u zatvoru, vi ste gradili karijere. Javnost to treba znati. Da se lažno ne predstavljaš kao veliki hrvatski rodoljub, ja bih o tome šutio", kazao je Milanović.

"Tuđman je bio partijski komesar u partizanima, nije bio običan partizan. Nosio je posebne oznake i revolver pa išao u zatvor pa se promijenio i išao u zatvor dok su Plenković i drugi uživali", kazao je Milanović.

"Da je pristojan i da šuti, ja to ne bih spomenuo. Pitajte partijskog gojenca - što je od toga što sam rekao neistina?", dodao je.

Komentirao optužnicu za Slovensku

Komentirao je i optužnicu Draganu Kovačeviću. "Gdje je Slovenska, gdje je cijela HDZ-ova vlast kartala? Svi ministri koji nisu rodom iz Zagreba, veliki grad ih opčinjava. Ja ih nisam vidio jer sam bio tamo dvaput. Jel to bilo huškanje s pozicije jednog tipa kojeg si dva puta imenovao na čelo Janafa prije toga? Da bi ga onda proganjao da se osvetiš meni", rekao je Milanović.

O ilegalnoj gradnji vile s bazenom šefa HEP-a na Hvaru kaže kako se prvo moraju utvrditi činjenice.

"Za razliku od Plenkovića koji je huškač, ja nisam", istaknuo je.

"Slučaj Barbarića - on je iz sela, kao i Plenković. Naslijedio je tamo čudo, ja sam ga jednom spominjao u kontekstu imovine čelnika državnih poduzeća jer su svi bogatiji stoput od mene pa sam malo pogriješio, on je to naslijedio pa sam mu se ispričao", rekao je.

"Što je on dalje radio, to će se utvrditi. Do svake od tih uvala vodi nekakva cesta, u početku je prašnjava pa se asfaltira i sve te uvale su osuđene na neku vrstu ekonomske aktivnosti", rekao je Milanović.

"Ljudi žive od toga i dok se drže pravila i propisa, ja se nadam da je gospodin Barbarić ostao s ove strane barikade, da se nije odmetnuo, ako nije - Bože moj", dodao je.

Milanović o izbornom sustavu

Za izborni sustav kaže da funkcionira. "Nije savršen kao niti jedan, ali funkcionira", navodi i podsjeća da je "takav kakav je, izborni sustav donesen konsenzusom i da se 3. siječnja 2000. prvi put išlo na izbore po tom sustavu".

"Ako nije slomljeno, nemoj previše popravljati, nemoj malerisati, krečiti, nešto ćeš rasturiti. U izborima je najvažnija stabilnost, povjerenje javnosti", dodao je.

"Čak i ako izađe manji broj ljudi na izbore, puno je vrjednije da znamo u trenutku zatvaranja biračkih mjesta da je sve čisto. Svako prebrojavanje listića ne vodi ničemu", smatra Milanović.

"Ova priča s elektroničkim glasanjem bi bila dobra u idealnom svijetu, ali će proizvesti oluju nepovjerenja, manipulacija, nepriznavanja izbornih rezultata", rekao je Milanović.