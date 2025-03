Šešelj u studiju opskurnog Informera: "Hrvatska ne postoji, Mađarima koridor do mora, a Zagorje Melaniji Trump"

Studenti u Beogradu prosvjedovali su pred zgradom Informera zbog, kako njihovog huškačkog izvještavanja o protestima, tako i njihovog dugogodišnjeg dezinformiranja i trovanja srpske javnosti lažima u službi Srpske napredne stranke i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Naziv prosvjeda bio je Dezinformer.

Mnogi gosti u studiju Informera došli su podržati medijski Mordor koji je tobože bio jako ugrožen od šestosatnog mirnog prosvjeda, pa se među plejadom opskurnih likova našao i Vojislav Šešelj, predsjednik Srpske radikalne stranke, četnički vojvoda i osuđeni ratni zločinac.

Pritisnut s još jednim stolicem koji mu je bio premali, sipao je u Informerovom studiju svoj otrov i laži protiv studenata, dekana i oporbe, no našlo se vremena da se osvrne i na geopolitičku stiuaciju u svijetu i regiji, a prije svega na za njega mitsku Hrvatsku.

"Hrvati su sklopili savez s Albancima i Šiptarima s Kosova, antisrpski savez. Sklopit ćemo i mi obrambeni savez s bratskom Mađarskom. Krajnje je vrijeme da Mađarska vrati izlaz na Jadransko more. Gdje će ga vratiti? U Rijeci! Rijeka je mađarska luka, nije nikada pripadala hrvatskoj banovini, nju su Mađari izgradili. Ono iznad šireg koridora, koji će Mađarsku vezati za more, je kajkavski kraj, to da se vrati Sloveniji. To zaslužuje Melanija Trump", baljezgao je Šešelj okupljenom razdraganom mnoštvu u studiju, standardno se mučeći s glasom R.

Šešelj: Rijeka pripada Mađarskoj, a Hrvatsko zagorje Melaniji Trump pic.twitter.com/1EDalpXUtJ — Maxportal.hr (@mmarko631) March 30, 2025

Na dovikivanje nekog iz studija koji ga pita gdje je Velika Srbija, četnički vojvoda je pojasnio.

"Sve ostalo je velika Srbija. Sve što preostane Velika je Srbija. Čim Mađarima omogućimo široki koridor, oni će svoj interes ostvariti, a srpske zemlje će opet biti na okupu. Ako muslimani neće s nama, njihovu džamahiriju ćemo ostaviti. Ne moraju, nećemo nikog prisiljevati Ove Srbe katolike ćemo na ovaj ili onaj način osvijestiti i vratiti sve što je srpsko. I Srbija mora imati izlaz na more. Izgleda da nam svjetske prilike postaju povoljnije", sipao je Šešelj na Informeru.

U odnosu na Šešeljeve nastupe iz 90-ih, ovo je bilo još i pitomo. Gostujući kod Minimaksa 1991. bio je veoma eksplicitan u opisima što njegovi četnici rade Hrvatima. Pa je tako rekao da "kolju zahrđalim žlicama za cipele kako se ne bi znalo je l' su umrli od klanja ili tetanusa".

S druge strane, kod Minimaksa je Hrvatsku bar ostavio u granicama gradova Karlobag, Ogulin, Karlovac i Virovitica. U homiliji na Informeru nije ponudio ni toliko.