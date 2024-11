Grbeša: "Trumpovo razumijevanje politike utjecat će na jačanje konzervativnih pokreta diljem Europe"

Izbornu noć u SAD-u na licu mjesta pratila je i profesorica na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu Marijana Grbeša Zenzerović.

Pobjeda Donalda Trumpa protiv demokratske kandidatkinje Kamale Harris bila je uvjerljivija nego što su ankete predviđale. Zenzerović vjeruje da ni Trump ni njegov tim nisu očekivali ovako uvjerljivu pobjedu.

"Rekla bih da su ankete svojim trendom ukazale na to da bi se ovo moglo dogoditi. Nekoliko je faktora koji su na to utjecali, puno se o tome raspravlja. Prvi je svakako ekonomija - ovdje postoji jedna uzrečica iz Clintonove kampanje koja glasi "Budalo, radi se o ekonomiji!" i u većini slučajeva u Americi je zaista tako. Percepcija da je inflacija pogoršala kvalitetu života je jako doprinijela tome da su ljudi glasali za Trumpa. Druga stvar je da je Harris ipak nastupala iz pozicije onih na vlasti, da su za sve probleme ljudi okrivljavali one na vlasti, a to je definitivno ključni faktor", rekla je Zenzerović.

Zenzerović je naglasila da bi Kamali Harris trebalo "stisnuti ruku" budući da su je demokrati bacili u kampanju kao zadnju slamku spasa te smatra da je svoju kampanju odradila korektno.

"Ja mislim da se njoj nema što zamjeriti. Oni koji se trebaju zapitati što su napravili sebi, a i zemlji, su demokrati odnosno demokratska stranka koja je ušla u utrku s Joe Bidenom i koja nije odradila sve ono što podrazumijevaju predsjednički izbori".

Među greškama je istaknula loše slanje poruka koje je bilo bolje odrađeno na republikanskoj strani. "Vrlo jeftine, ali i učinkovite, jednostavne populističke poruke poput "Popravit ću inflaciju", "Prekinut ću ratove" i slično su jako dobro rezonirale s biračima bez obzira na to koliko one drže vodu", rekla je.

Zenzerović pojašnjava da je sada upitno bi li ishod izbora bio drugačiji da je netko drugi bio demokratski kandidat. Smatra da je vjerojatno utjecalo na ishod izbora činjenica da je Harris žena druge boje kože. Trump je u svojoj kampanji snažno igrao na muški ponos, a veliki postotak muškaraca, ne samo bijelih, je i glasao za njega. Evidentno je da je Harris uspjela zahvatiti puno manje muških latino birača nego što je to bio slučaj u prošlim kampanjama.

"Činjenica da je ona žena i da se jedan dio muškaraca, iz niza razloga, osjeća da im je ukraden ponos je utjecalo na njezin poraz. Trump je vrlo lukavo i vješto znao kako instrumentalizirati taj osjećaj da muškarcima treba vratiti ponos. Vrlo bitnu ulogu u svemu tome igra i identitetska politika i percepcija dijela javnosti da demokrati samo o tome pričaju. Ta percepcija ne odgovara stvarnosti budući da oni jako puno govore i o ekonomiji, no očito to nisu na pravi način artikulirali. Trump je s druge strane vrlo uspješno stvorio dojam da je kod demokrata identitetska politika najvažnija politika", objasnila je.

Smatra da će se "trumpizam" preliti i na Europu, kao što se to već dogodilo 2016. godine. Njegov stil "bijesnog populizma" se prelio u cijeli niz drugih zemalja te da će njegovo razumijevanje politike utjecati na jačanje konzervativnih pokreta diljem Europe. "Njegov autentični populistički stil dobro rezonira s biračima", objasnila je.

"Trump će osvojiti sve poluge moći, osim predstavničkog i izvršnog tijela, na Vrhovnom sudu će vrlo vjerojatno imati čak trećeg suca. Potpuno vlada ovom zemljom i zasigurno će to imati utjecaj na ostatak svijeta", zaključila je.

