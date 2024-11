Amerika je podijeljena: "Jedna se probudila u Orwellovoj 1984., a za drugu je ovo oslobođenje od tiranije liberalnih elita"

Profesorica zagrebačkog Fakulteta političkih znanosti Marijana Grbeša-Zenzerović u Washingtonu je komentirala rezultate predsjedničkih izbora u SAD-u.

"Sinoćnji govor Donalda Trumpa bio je možda najkonvencionalniji u cijeloj kampanji. Riječ koja se najčešće ponavljala je 'popraviti'. To je njegova ključna poruka koja se ponavljala kroz cijelu kampanju – da će popraviti ekonomiju, da će popraviti situaciju s migrantima itd. Uglavnom, obećao je vratiti Ameriku u zlatno doba i ponovo je učiniti velikom", rekla je.

"U svakom slučaju, ovo je možda najuvjerljiviji i najoptimističniji govor u cijeloj kampanji koje je bila prilično agresivna i prilično mračna", dodala je.

Aktivisti iz stožera Kamale Harris, nastavila je Grbeša-Zenzerović, počeli su slati poruke njezinim pristašama da se ponovo okupe. "Vjerujem da će se Harris danas obratiti ljudima koji su glasali za nju", najavila je pa se osvrnula na njezinu kampanju.

"Prije svega bih htjela reći da je Harris odradila kampanju junački bez obzira što će biti prva na meti kritika. Ne treba zaboraviti da je u kampanju gurnuta kao posljednja slamka spasa i do same završnice je jako puno napredovala. Kampanju je odradila školski, ali to očito više ne prolazi u ovom populističkom i radikaliziranom okruženju", pojasnila je.

"Oni koji se trebaju ozbiljno pogledati u ogledalo su demokrati, odnosno Demokratska stranka, koju je Harris i Ameriku dovela u ovu situaciju", ustvrdila je.

Danas, zaključila je profesorica, je društvo podijeljeno na dva dijela.

"Jedna Amerika se probudila u Orwellovoj 1984., a za drugu je ovo oslobođenje od tiranije liberalnih elita. Kako će one živjeti zajedno, ovisi o Donaldu Trumpu i o tome kako će se on postaviti. Jedan dio analitičara smatra da će Trump napraviti puno, pogotovo za ekonomiju, a drugi da je započelo autoritarno doba američke politike, koje nikad ranije nije viđeno u američkoj povijesti", rekla je Grbeša-Zenzerović.

