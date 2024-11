Sad je jasno zašto je Trump uvjerljivo pobijedio: "Sve je u tome, glupane"

"It's all about the economy, stupid" (Sve je u ekonomiji, glupane), slavna je uzrečica Jamesa Carvillea, političkog stratega bivšeg predsjednika Billa Clintona koji je 1992. tako objašnjavao što je biračima najvažnije na predsjedničkim izborima.

Amerikancima kojima je bilo stalo do gospodarstva više nego do drugih pitanja – a više od polovice njih reklo je da financijski stoji lošije nego prije četiri godine – izbor za predsjednika bio je jasan: to je republikanac Donald Trump.

Trump je rano u srijedu izašao kao pobjednik izbora, izabran na valu nezadovoljstva ekonomijom, glavnom razlogu njegove pobjede nad demokratskom potpredsjednicom Kamalom Harris.

Oko 31 posto birača reklo je da je gospodarstvo za njih najvažnije pitanje, iza 35 posto onih kojima je prioritet bio stanje demokracije, pokazuju podaci agencije Edison Research.

Oni koji su kao glavnu brigu izdvojili gospodarstvo premoćno su glasali za Trumpa, njih 79 posto u odnosu na 20 posto za Harris. Visoka inflacija proteklih godina i njezin utjecaj na životni standard stanovnika također je okrenula birače Trumpu.

Više od polovice reklo je da im je inflacija prošle godine umjereno otežala život, a gotovo četvrtina kako im je uzrokovala značajne probleme.

Podaci Edisona pokazuju da 45 posto birača diljem zemlje tvrdi da je njihova situacija danas gora nego prije četiri godine, u odnosu na 20 posto koji su se tako osjećali 2020. Ti birači su favorizirali Trumpa, s 80 posto u odnosu na 17 za Harris.

Ti su rezultati u skladu s istraživanjima koja su pokazala da potrošači smatraju da je gospodarstvo u lošem stanju usprkos povijesno niskoj nezaposlenosti, gospodarskom rastu i velikoj potrošnji.

Indeks zadovoljstva potrošača koje dva puta mjesečno slaže sveučilište u Michiganu je na najnižoj razini bio na ljeto 2022., kad je inflacija iznosila 9,1 posto, najviše od početka osamdesetih.

Iako se inflacija ublažila u iduće dvije godine, stav birača o stanju gospodarstva i dalje je puno lošiji nego u vrijeme Trumpovog prvog mandata, od 2017. do 2021., što se u utorak odrazilo i na biralištima.

Pročitajte i ovo Analiza iz Washingtona Amerika je podijeljena: "Jedna se probudila u Orwellovoj 1984., a za drugu je ovo oslobođenje od tiranije liberalnih elita"

Pročitajte i ovo Trumpov povratak Što Trumpova pobjeda znači za svijet? Zbližit će se s jednom europskom zemljom, mogli bi profitirati i naši susjedi...